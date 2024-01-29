أوّل رد رسمي إيراني على إدعاءات أميركا: المقاومة لا تتلقى الأوامر منا

رفضت الخارجية الإيرانية الإدعاءات الأميركية باتهام طهران بالوقوف وراء الهجوم الأخيرعلى القوات الأميركية في الأردن.

وأشار المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني إلى أن "هذه الاتهامات غرضها سياسي وتهدف إلى قلب الحقائق بالمنطقة" وذلك تعقيبا على بيان لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون دعا فيه طهران إلى "وقف التصعيد".

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وأضاف:" قوات المقاومة لا تتلقى الأوامر منا وتتخذ قراراتها للدفاع عن الشعب الفلسطيني بشكل مستقل".

وجدّد كنعاني تأكيد إيران على ضرورة وأهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى ان "وقف إطلاق النار في غزة سيمهد الطريق أمام عودة الهدوء إلى المنطقة".

وقال:" حذرنا مرارا من خطورة توسيع دائرة الصراع بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة"، مؤكدًا على أن انتهاكات أميركا للسيادة العراقية والسورية وهجماتها على اليمن أدت لتفاقم حالة عدم الاستقرار.