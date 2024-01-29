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عربي-دولي

دبلوماسي تركي يكشف: زيارة بوتين إلى تركيا ستجري في شباط مبدئيا

Lebanon 24
29-01-2024 | 01:39
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صرح مصدر دبلوماسي تركي لوكالة "نوفوستي" بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا قد تتم مبدئيا في شهر شباط، مشيرا إلى أن هذا يتوقف على جدول أعمال الرئيسين الروسي والتركي.
وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يعتزم لقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان بداية العام الحالي.
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كما صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الكرملين سيعلن على الفور مواعيد اللقاء بين الرئيسين.
وقال المصدر التركي الوكالة: "توقعاتنا هي شهر شباط مبدئيا. لكن، بالطبع، كل شيء سيتوقف على جدول أعمال الرئيسين. التنسيق جار عبر القنوات الدبلوماسية".
 
وقال بيسكوف في هذا الجانب إن هناك حاجة مستمرة للتواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولم يتم تحديد موعد لقائهما بعد.
وفي نهاية الشهر الماضي ديسمبر، قال الرئيس التركي إنه يأمل بأن يجتمع مع نظيره الروسي في المستقبل القريب لمناقشة مبادرة حبوب البحر الأسود. (RT)
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