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خاص

تقرير لـ"Axios" يكشف: لهذا السبب ترغب واشنطن بمساعدة بكين في الشرق الأوسط

ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

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Lebanon 24
29-01-2024 | 03:30
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ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن "نفوذ الصين في الشرق الأوسط بدأ يتزايد، مع رغبة الولايات المتحدة بمساعدة بكين لمنع الحرب في غزة من التحول إلى صراع إقليمي أكبر. إن نفوذ بكين لدى طهران، الداعم الرئيسي لحماس والمتمردين الحوثيين في اليمن، يعني أن الصين يمكن أن تلعب دوراً فريداً كصانع سلام إقليمي. وتشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء نفوذ الصين في المنطقة، لكنها تحتاج إلى هذا النفوذ الآن لأن جهود واشنطن للحد من العنف لم تنجح".
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وبحسب الموقع، "التقى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بوزير الخارجية الصيني وانغ يي يومي الجمعة والسبت في تايلاند لبحث هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وقال البيت الأبيض في بيان مساء الخميس إن هدف الاجتماع هو "الحفاظ على التواصل الاستراتيجي وإدارة العلاقة بشكل مسؤول" تماشيا مع الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة "APEC" في تشرين الثاني".
وتابع الموقع، "توقفت طرق الشحن الرئيسية عبر البحر الأحمر في الأسابيع الأخيرة بسبب الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على السفن احتجاجا على العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد حماس في غزة. ويواصل الحوثيون الهجمات على الرغم من ضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، مما يزيد المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا. وترتبط بكين بعلاقة وثيقة مع إيران المنعزلة عن جزء كبير من الاقتصاد العالمي بسبب العقوبات الأميركية والتي تعتمد على الروابط التجارية ومبيعات النفط إلى الصين".
ورأى الموقع أنه "ولهذا السبب تعتمد الولايات المتحدة على بكين للضغط على إيران لحث حماس والحوثيين على وقف هجماتهم. وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي: "للصين تأثير على طهران. لديهم نفوذ في إيران. ولديهم القدرة على إجراء محادثات مع القادة الإيرانيين، وهو ما لسنا قادرين على القيام به". وأضاف: "ما قلناه مرارا وتكرارا هو: إننا نرحب بدور بناء للصين، باستخدام النفوذ والقدرة على الوصول التي نعرف أنها تتمتع بها، لمحاولة المساعدة في وقف تدفق الأسلحة والذخائر إلى الحوثيين".
وبحسب الموقع، "لقد سعت الحكومة الصينية بشكل متزايد إلى تصوير نفسها على أنها صانعة سلام في الشرق الأوسط وبديل متفوق للولايات المتحدة بشكل عام كشريك إقليمي. وساعدت الصين في ترتيب اتفاق بين إيران والمملكة العربية السعودية العام الماضي، وهي خطوة قال سوليفان في ذلك الوقت إنها "لا تتعارض بشكل أساسي مع المصالح الأميركية". وبعد هجمات 7 تشرين الأول واندلاع الحرب بين إسرائيل وغزة، عرضت الصين المساعدة في التوسط في السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لكنها لم تتخذ خطوات جوهرية نحو القيام بذلك. وذكرت وكالة "رويترز" يوم الجمعة أن المسؤولين الصينيين طلبوا من إيران عدة مرات في الأسابيع الأخيرة دفع الحوثيين إلى وقف مهاجمة السفن، وإلا واجهوا عواقب في العلاقة التجارية مع بكين".
وختم الموقع، "إذا استمرت هجمات الحوثيين، فإن تحركات بكين لتقييد بعض العلاقات التجارية مع إيران ستُظهر أن الصين تسير في الطريق الصحيح في عملية صنع السلام في الشرق الأوسط".
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

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