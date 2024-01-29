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وفق هذه الشروط.. إسرائيل توافق على زيارة وفد أممي لشمال غزة

Lebanon 24
29-01-2024 | 02:13
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فق مجلس الوزراء الإسرائيلي على طلب الولايات المتحدة إرسال وفد من الأمم المتحدة لزيارة شمال قطاع غزة لفحص الوضع هناك وتحديد الاحتياجات للسماح للسكان بالعودة إلى الشمال.
وقال موقع Ynet إن هذه الموافقة مقرونة بـ3 شروط أولها حدده وزير الدفاع يوآف غالانت ويقضي بأن يقوم الوفد بزيارة المستوطنات المحيطة بالقطاع قبل دخول شمال قطاع غزة.
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أما الشرط الثاني فهو توضيح إسرائيلي بأن الموافقة على الجولة لا تهدف إلى إعادة السكان إلى شمال قطاع غزة، والشرط الثالث هو أن يشارك مسؤول أميركي بجولة الوفد الأممي.
وحسب الموقع الإسرائيلي فإنه من المفترض أن يتم تنسيق زيارة وفد الأمم المتحدة إلى شمال قطاع غزة من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور فانسلاند، مبينة أنه لا تزال هناك مسألة لم يتم حلها: أي قوة ستؤمن وفد الأمم المتحدة، هل الجيش الإسرائيلي أم قوات الأمن التابعة للأمم المتحدة.
 
وأضاف: "لا شك أن الزيارة ستتطلب تنسيقا حساسا للغاية مع جيش الدفاع الإسرائيلي لضمان عدم تعرض أعضاء الوفد للأذى". (RT)
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