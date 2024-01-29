15
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحطمت في السماء وتناثرت.. قتلى بتحطم طائرة في البرازيل
Lebanon 24
29-01-2024
|
02:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن هيئات الإنقاذ البرازيلية بأن طائرة ذات محرّك واحد تحطمت في ولاية ميناس جيرايس شرقي البرازيل، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص.
وأشار متحدث باسم خدمة الإطفاء في إيتابيفا بولاية ميناس جيرايس للوكالة إلى أن طائرة ذات محرك واحد كانت في طريقها من كامبيناس إلى ساو باولو تناثرت في بلدة إيتابيفا بعد أن بدأت "تتحطم في السماء".
Advertisement
ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن خدمة الإطفاء أن "أفراد خدمة الإطفاء اكتشفوا جثث 7 أشخاص على متن الطائرة".
وأكدت "فرانس برس" أنه في وقت سابق سجّلت أمطار غزيرة في المنطقة التي وقعت فيها المأساة.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجويّ "حيان" يقترب من لبنان... الأمطار ستكون غزيرة والثلوج ستتدنّى لهذا الإرتفاع
Lebanon 24
المنخفض الجويّ "حيان" يقترب من لبنان... الأمطار ستكون غزيرة والثلوج ستتدنّى لهذا الإرتفاع
06:51 | 2024-01-28
28/01/2024 06:51:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 سنوات على زواجها من رجل أعمال... ممثلة تستقبل طفلها الأوّل بعمر الـ44
Lebanon 24
بعد 3 سنوات على زواجها من رجل أعمال... ممثلة تستقبل طفلها الأوّل بعمر الـ44
09:00 | 2024-01-28
28/01/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفضان جويان متتاليان سيضربان لبنان الأسبوع المقبل... هذا ما أعلنه الأب خنيصر
Lebanon 24
منخفضان جويان متتاليان سيضربان لبنان الأسبوع المقبل... هذا ما أعلنه الأب خنيصر
15:07 | 2024-01-28
28/01/2024 03:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... مشهد مرعب جدّاً في منطقة لبنانيّة
Lebanon 24
بالفيديو... مشهد مرعب جدّاً في منطقة لبنانيّة
06:27 | 2024-01-28
28/01/2024 06:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة في مكان غير متوقّع في بيروت... ومفاجأة مُدويّة بعمر الفاعل (فيديو)
Lebanon 24
سرقة في مكان غير متوقّع في بيروت... ومفاجأة مُدويّة بعمر الفاعل (فيديو)
07:58 | 2024-01-28
28/01/2024 07:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2024-01-29
تقرير لـ"The Guardian": هل سيتمكن بايدن أخيراً من كبح جماح إسرائيل؟
05:28 | 2024-01-29
عدوان يطال دمشق.. إسرائيل تقصف منطقة "السيدة زينب"!
05:25 | 2024-01-29
إحباط هجوم مسيرة على ثالث أكبر مصفاة للنفط في روسيا
05:25 | 2024-01-29
رسميّاً.. فلاديمير بوتين يترشّح لانتخابات الرئاسة الروسية
05:08 | 2024-01-29
بالفيديو عمليّة دهس في إسرائيل... أحد الجنود أُصيب بجروح خطيرة!
04:51 | 2024-01-29
لقاء باريس حول غزة.. مسؤول إسرائيلي يكشف التفاصيل
فيديو
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
29/01/2024 12:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
29/01/2024 12:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
08:50 | 2024-01-26
29/01/2024 12:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24