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تحطمت في السماء وتناثرت.. قتلى بتحطم طائرة في البرازيل

Lebanon 24
29-01-2024 | 02:21
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أفادت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن هيئات الإنقاذ البرازيلية بأن طائرة ذات محرّك واحد تحطمت في ولاية ميناس جيرايس شرقي البرازيل، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وأشار متحدث باسم خدمة الإطفاء في إيتابيفا بولاية ميناس جيرايس للوكالة إلى أن طائرة ذات محرك واحد كانت في طريقها من كامبيناس إلى ساو باولو تناثرت في بلدة إيتابيفا بعد أن بدأت "تتحطم في السماء".
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ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن خدمة الإطفاء أن "أفراد خدمة الإطفاء اكتشفوا جثث 7 أشخاص على متن الطائرة".

وأكدت "فرانس برس" أنه في وقت سابق سجّلت أمطار غزيرة في المنطقة التي وقعت فيها المأساة.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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