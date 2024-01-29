أزمة نزوح داخل السودان.. الارقام تشير لخطرٍ داهمٍ

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قالت المنظمة الدولية للهجرة إن عدد النازحين بسبب الصراع الدائر في السودان وصل إلى 10 ملايين و700 ألف شخص منذ منتصف نيسان الماضي، واصفة الرقم "بالصاعق".وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، إنه يوجد سوداني واحد ضمن كل 8 نازحين داخليين في العالم، وإن النازحين هناك يعانون من نقص حاد في الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والصرف الصحي، كما أن أوضاعهم المتردية تزيد من خطر الإصابة بالأمراض وسوء التغذية.وانتقدت المسؤولة الأممية الاستجابة الإنسانية للوضع في السودان واعتبرت أنها غير كافية حتى الآن لتلبية الاحتياجات الماسة، مشددة على أنه "لا يمكننا أن ندير ظهورنا لملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم".(الجزيرة نت)