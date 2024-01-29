تنظيم جديد يستهدف القواعد الأميركية.. من هو؟

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فما هي تلك المجموعة التي طفا اسمها حديثاً في البلاد؟



بدأت تلك التسمية تتردد منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يوم السابع من تشرين الأول الماضي. فيما لا تزال تداعيات الهجوم الذي طال قاعدة أميركية شمال شرقي الأردن على الحدود مع سوريا وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين تتردد في كواليس الإدارة الأميركية التي تبحث حالياً سبل الرد، سلط الضوء مجدداً على مجموعة من الفصائل العراقية المسلحة التي انضوت مؤخراً تحت اسم "المقاومة الإسلامية في العراق".فما هي تلك المجموعة التي طفا اسمها حديثاً في البلاد؟بدأت تلك التسمية تتردد منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يوم السابع من تشرين الأول الماضي.

إذ راحت تتبنى رسمياً في بيانات على تليغرام، هجمات ضد قواعد عسكرية أميركية سواء في سوريا أو العراق، دعماً لحماس ورداً على الحرب الإسرائيلية على غزة، حسب زعمها.



كما أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الأخير الذي طال "البرج 22" في الأردن، بالقرب من الحدود السورية.



فيما أكد جوناثان لورد، ومسؤول سابق في وزارة الدفاع الأميركية، أن موقع تلك القاعدة يقع عند تقاطع حدود الأردن مع العراق وسوريا، وعلى مقربة من المناطق التي سيطرت عليها كتائب حزب الله، وهي ميليشيا موالية لإيران.

تحالف فضفاض

تشمل تلك "المقاومة" مروحة واسعة من الفصائل المسلحة الموالية لإيران، دون أن تكشف أسماءها، لكن عددا من المراقبين يرجحون ضمها لكتائب حزب الله العراقية، فضلا عن حركة النجباء، وعصائب أهل الحق وغيرها، فهي تحالف فضفاض من الجماعات المسلحة.



ووفقاً لتحليل أجراه "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الموالي لإسرائيل"، فإن "المقاومة الإسلامية في العراق" مصطلح شامل يستخدم لربط عمليات مختلف الوكلاء المدعومين من إيران في العراق وسوريا.

كما اعتبر أن هذا المصطلح يحجب المسؤولية المباشرة وبالاسم لأي فصيل محدد، ويصعب بالتالي تحديد المسؤول عن الهجمات ضد أهداف أميركية في البلدين.