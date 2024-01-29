بعد الضربات المتبادلة على الحدود.. باكستان وإيران تتفقان على مواجهة خطر "الإرهاب" معا

Advertisement

أكد وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني بعد لقاء نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان اليوم الإثنين أن "العلاقات الوثيقة بين باكستان وإيران مصدر مهم لاستقرار المنطقة"، مشيرا إلى أن البلدين عازمين على توسيع نطاق التعاون السياسي والأمني.وأضاف وزير الخارجية الباكستاني أن باكستان وإيران اتفقتا على مواجهة خطر "الإرهاب" معا، وأنهما اتفقا على التنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية بين إيران وباكستان.وأكد جليل عباس جيلاني على أهمية احترام السيادة ووحدة الأراضي للتعاون بين البلدين.وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بدأ أمس الأحد زيارة إلى باكستان لإجراء محادثات بهدف تهدئة التوتر الناتج عن تبادل الضربات مؤخرا عبر الحدود بين البلدين.ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الإيراني أيضا مع رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكار.