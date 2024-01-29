مخدر الفنتانيل... قتل 100 ألف أميركي وتحرك من واشنطن وبكين

يلتقي مسؤولون أميركيون وصينيون، الثلاثاء، في بكين لإجراء محادثات هي الأولى منذ سنوات حول مكافحة إنتاج مكوّنات تدخل في تصنيع مخدّر الفنتانيل، وفق ما أعلن مسؤول رفيع في إدارة الرئيس جو بايدن.



Advertisement "تعاون معلق"

وقال إن "التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة المخدرات بقي معلّقا لسنوات وهو ما عرقل تقدّمنا".

لكن المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لفت إلى أن "هذا الأمر تغيّر خلال الاجتماع الذي عقد في 15 تشرين الثاني"، وفق فرانس برس.

"تعهد بتضييق الخناق"

يأتي هذا الاجتماع المتّصل بمكافحة المخدرات استكمالا لتعهّد بتضييق الخناق على الاتجار بالمادة، قطعه الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة مع نظيره الأميركي عقدت في تشرين الثاني.

وتعوّل الولايات المتحدة على تعاون الصين في تضييق الخناق على شركات تنتج مواد كيميائية تدخل في تصنيع الفنتانيل، وهو مادة أفيونية اصطناعية أقوى بعشرة أضعاف من الهيرويين، وفي قطع التمويل عن الاتجار بها.

"أوقفت تحويلات مالية"

فمنذ القمة الأميركية-الصينية، أغلقت الصين شركة وأوقفت تحويلات مالية دولية واستأنفت مشاركة المعلومات حول الشحنات والاتجار، وفق المسؤول.

وسيركّز الاجتماع الذي سيشارك فيه مسؤولون في وزارتي العدل والأمن الداخلي وأجهزة مكافحة المخدرات ودبلوماسيون، على "التنسيق المستمر لدعم إجراءات الإنفاذ الملموسة".

"تتعاطف بشدة مع الضحايا"

وفي تشرين الثاني، قال شي عقب لقائه بايدن في كاليفورنيا، إن الصين "تتعاطف بشدة" مع ضحايا الفنتانيل.

وتسعى الولايات المتحدة والصين إلى إرساء استقرار في العلاقات بينهما بعد سنوات سادها التوتر. وقد التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان الأسبوع الماضي في بانكوك. وعقب تلك المحادثات، شدّد مسؤول أميركي آخر على ضرورية "استمرار" تعاون البلدين في مكافحة الفنتانيل.

"قتل 100 ألف شخص"

وإدمان الفنتانيل آفة في الولايات المتحدة قضى بسببها مئة ألف شخص بجرعات زائدة، وهو السبب الرئيسي لوفيات الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما، وفق المسؤول. (الحرة)