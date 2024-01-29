Advertisement

إقتصاد

بلاد الـ"تريليون دولار".. تعرفوا إلى أكبر 10 إقتصادات في العالم!

Lebanon 24
29-01-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1158188-638421220109840304.jpg
Doc-P-1158188-638421220109840304.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بقيت الولايات المتحدة والصين في صدارة قائمة أكبر الاقتصادات العالمية لعام 2023، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، التي تعتمد في احتساب قوة الاقتصاد على القيمة الإجمالية للسلع، والخدمات التي تنتجها كل دولة داخل حدودها، وقوة العمل والابتكار، والتجارة الدولية، والاستثمار، والسياسات الاقتصادية الحكومية، وغيرها من العوامل الاقتصادية والاجتماعية.
Advertisement

وفي ما يلي قائمة بأكبر الاقتصادات في العالم للعام 2023:

1- أميركا

- الناتج المحلي الإجمالي بـ"تريليون دولار": 26.95 تريليون دولار
- حصة الفرد بالألف دولار: 80.4 ألف دولار

2- الصين

- الناتج المحلي الإجمالي بـ"تريليون دولار": 17.78 تريليون دولار
- حصة الفرد بالألف دولار: 12.5 ألف دولار

3- ألمانيا

- الناتج المحلي الإجمالي بـ"تريليون دولار": 4.43 تريليون دولار
- حصة الفرد بالألف دولار: 52.8 ألف دولار

4- اليابان

- الناتج المحلي الإجمالي بـ"تريليون دولار": 4.23 تريليون دولار
- حصة الفرد بالألف دولار: 33.9 ألف دولار

5- الهند

- الناتج المحلي الإجمالي بـ"تريليون دولار": 3.73 تريليون دولار
- حصة الفرد بالألف دولار: 2.61 ألف دولار

6- المملكة المتحدة

- الناتج المحلي الإجمالي بـ"تريليون دولار": 3.33 تريليون دولار
- حصة الفرد بالألف دولار: 48.9 ألف دولار

7- فرنسا

- الناتج المحلي الإجمالي بـ"تريليون دولار": 3.03 تريليون دولار
- حصة الفرد بالألف دولار: 46.3 ألف دولار

8- إيطاليا

- الناتج المحلي الإجمالي بـ"تريليون دولار": 2.19 تريليون دولار
- حصة الفرد بالألف دولار: 37.1 ألف دولار

9- البرازيل

- الناتج المحلي الإجمالي بـ"تريليون دولار": 2.13 تريليون دولار
- حصة الفرد بالألف دولار: 10.4 ألف دولار

10- كندا

- الناتج المحلي الإجمالي بـ"تريليون دولار": 2.12 تريليون دولار
- حصة الفرد بالألف دولار: 53.2 ألف دولار

(عربي21)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:28 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:35 | 2024-01-29
11:15 | 2024-01-29
11:10 | 2024-01-29
10:32 | 2024-01-29
10:30 | 2024-01-29
10:18 | 2024-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24