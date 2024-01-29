بقيت الولايات المتحدة والصين في صدارة قائمة أكبر الاقتصادات العالمية لعام 2023، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، التي تعتمد في احتساب قوة الاقتصاد على القيمة الإجمالية للسلع، والخدمات التي تنتجها كل دولة داخل حدودها، وقوة العمل والابتكار، والتجارة الدولية، والاستثمار، والسياسات الاقتصادية الحكومية، وغيرها من العوامل الاقتصادية والاجتماعية.

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وفي ما يلي قائمة بأكبر الاقتصادات في العالم للعام 2023:



1- أميركا



- الناتج المحلي الإجمالي بـ"تريليون دولار": 26.95 تريليون دولار

- حصة الفرد بالألف دولار: 80.4 ألف دولار



2- الصين



- الناتج المحلي الإجمالي بـ"تريليون دولار": 17.78 تريليون دولار

- حصة الفرد بالألف دولار: 12.5 ألف دولار



3- ألمانيا



- الناتج المحلي الإجمالي بـ"تريليون دولار": 4.43 تريليون دولار

- حصة الفرد بالألف دولار: 52.8 ألف دولار



4- اليابان



- الناتج المحلي الإجمالي بـ"تريليون دولار": 4.23 تريليون دولار

- حصة الفرد بالألف دولار: 33.9 ألف دولار



5- الهند



- الناتج المحلي الإجمالي بـ"تريليون دولار": 3.73 تريليون دولار

- حصة الفرد بالألف دولار: 2.61 ألف دولار



6- المملكة المتحدة



- الناتج المحلي الإجمالي بـ"تريليون دولار": 3.33 تريليون دولار

- حصة الفرد بالألف دولار: 48.9 ألف دولار



7- فرنسا



- الناتج المحلي الإجمالي بـ"تريليون دولار": 3.03 تريليون دولار

- حصة الفرد بالألف دولار: 46.3 ألف دولار



8- إيطاليا



- الناتج المحلي الإجمالي بـ"تريليون دولار": 2.19 تريليون دولار

- حصة الفرد بالألف دولار: 37.1 ألف دولار



9- البرازيل



- الناتج المحلي الإجمالي بـ"تريليون دولار": 2.13 تريليون دولار

- حصة الفرد بالألف دولار: 10.4 ألف دولار



10- كندا



- الناتج المحلي الإجمالي بـ"تريليون دولار": 2.12 تريليون دولار

- حصة الفرد بالألف دولار: 53.2 ألف دولار