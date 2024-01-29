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115 يومًا من العدوان على غزة.. 38 مجزرة خلال 48 ساعة والمقاومة تتصدى

Lebanon 24
29-01-2024 | 03:47
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تستمر مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي بشن غاراتها العنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والمصابين، في حين تتصدى فصائل المقاومة الفلسطينية للتوغلات الإسرائيلية على كافة محاور القتال.
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين فجر الاثنين، جراء استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في استهداف منازل المدنيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 121 شهيدا، عقب استشهاد الصحفي عصام اللولو، وزوجته وابنيه بقصف إسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع، بحسب المصدر ذاته.
 
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات مسيرة للاحتلال فتحت النار صوب المقبرة الجماعية في ساحة مجمع الشفاء شمال قطاع غزة، بالتزامن مع سماع أصوات آليات عسكرية إسرائيلية في محيط المجمع الطبي.

وشهد محيط مجمع الشفاء اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية، بحسب مصادر فلسطينية.

 يأتي ذلك، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال حصاره مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة لليوم السادس على التوالي.

وشهد حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ومنطقة تل الهوى غرب المدينة قصفا مدفعيا إسرائيليا واشتباكات عنيفة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، وفقا لـ"وفا".

وقصف جيش الاحتلال بالمدفعية حي الصبرة جنوب مدينة غزة، فيما كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن وقوع إطلاق نار متقطع من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة غرب خانيونس.

وقالت مصادر طبية، إن الاحتلال ارتكب 38 مجزرة في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، راح ضحيتها 350 شهيدا، بينهم 24 على الأقل في قصف على خانيونس.
المصدر: عربي 21
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