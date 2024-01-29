15
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
115 يومًا من العدوان على غزة.. 38 مجزرة خلال 48 ساعة والمقاومة تتصدى
Lebanon 24
29-01-2024
|
03:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستمر مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي بشن غاراتها العنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والمصابين، في حين تتصدى فصائل المقاومة الفلسطينية للتوغلات الإسرائيلية على كافة محاور القتال.
Advertisement
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين فجر الاثنين، جراء استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في استهداف منازل المدنيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وارتفعت حصيلة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 121 شهيدا، عقب استشهاد الصحفي عصام اللولو، وزوجته وابنيه بقصف إسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع، بحسب المصدر ذاته.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات مسيرة للاحتلال فتحت النار صوب المقبرة الجماعية في ساحة مجمع الشفاء شمال قطاع غزة، بالتزامن مع سماع أصوات آليات عسكرية إسرائيلية في محيط المجمع الطبي.
وشهد محيط مجمع الشفاء اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية، بحسب مصادر فلسطينية.
يأتي ذلك، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال حصاره مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة لليوم السادس على التوالي.
وشهد حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ومنطقة تل الهوى غرب المدينة قصفا مدفعيا إسرائيليا واشتباكات عنيفة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، وفقا لـ"وفا".
وقصف جيش الاحتلال بالمدفعية حي الصبرة جنوب مدينة غزة، فيما كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن وقوع إطلاق نار متقطع من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة غرب خانيونس.
وقالت مصادر طبية، إن الاحتلال ارتكب 38 مجزرة في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، راح ضحيتها 350 شهيدا، بينهم 24 على الأقل في قصف على خانيونس.
المصدر: عربي 21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجويّ "حيان" يقترب من لبنان... الأمطار ستكون غزيرة والثلوج ستتدنّى لهذا الإرتفاع
Lebanon 24
المنخفض الجويّ "حيان" يقترب من لبنان... الأمطار ستكون غزيرة والثلوج ستتدنّى لهذا الإرتفاع
06:51 | 2024-01-28
28/01/2024 06:51:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 سنوات على زواجها من رجل أعمال... ممثلة تستقبل طفلها الأوّل بعمر الـ44
Lebanon 24
بعد 3 سنوات على زواجها من رجل أعمال... ممثلة تستقبل طفلها الأوّل بعمر الـ44
09:00 | 2024-01-28
28/01/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفضان جويان متتاليان سيضربان لبنان الأسبوع المقبل... هذا ما أعلنه الأب خنيصر
Lebanon 24
منخفضان جويان متتاليان سيضربان لبنان الأسبوع المقبل... هذا ما أعلنه الأب خنيصر
15:07 | 2024-01-28
28/01/2024 03:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... مشهد مرعب جدّاً في منطقة لبنانيّة
Lebanon 24
بالفيديو... مشهد مرعب جدّاً في منطقة لبنانيّة
06:27 | 2024-01-28
28/01/2024 06:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة في مكان غير متوقّع في بيروت... ومفاجأة مُدويّة بعمر الفاعل (فيديو)
Lebanon 24
سرقة في مكان غير متوقّع في بيروت... ومفاجأة مُدويّة بعمر الفاعل (فيديو)
07:58 | 2024-01-28
28/01/2024 07:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2024-01-29
تقرير لـ"The Guardian": هل سيتمكن بايدن أخيراً من كبح جماح إسرائيل؟
05:28 | 2024-01-29
عدوان يطال دمشق.. إسرائيل تقصف منطقة "السيدة زينب"!
05:25 | 2024-01-29
إحباط هجوم مسيرة على ثالث أكبر مصفاة للنفط في روسيا
05:25 | 2024-01-29
رسميّاً.. فلاديمير بوتين يترشّح لانتخابات الرئاسة الروسية
05:08 | 2024-01-29
بالفيديو عمليّة دهس في إسرائيل... أحد الجنود أُصيب بجروح خطيرة!
04:51 | 2024-01-29
لقاء باريس حول غزة.. مسؤول إسرائيلي يكشف التفاصيل
فيديو
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
29/01/2024 12:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
29/01/2024 12:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
08:50 | 2024-01-26
29/01/2024 12:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24