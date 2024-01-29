الوضع في اللّد الفلسطينية قابل للإنفجار.. ندوب جروح 1948 لم تلتئم بعد!

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تناول تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، تصاعد التوتر والغضب والخوف الذي تشهده مدينة اللد - حيث يعيش نحو 80 ألف نسمة من اليهود والعرب - بسبب العدوان على غزة.وذكرت الصحيفة أن "هناك إشارات على حجم المخاوف، يحث يغلق المسجد أبوابه المعدنية وكذلك الكنيسة والكنيس في المدينة، كما أن كل مكون يدرك ما يمكن حدوثه حال خروج مشاعر الخوف والغضب المتراكمة على مدار الأشهر الماضية بسبب الحرب في غزة".ونقلت الصحيفة عن المواطن محمد أبو أشرف، وهو أحد سكان اللد، قوله إن الوضع في المدينة يمكن أن ينفجر في أي ثانية.وذكر التقرير، أن "مدينة اللد تعتبر نقطة ساخنة شهدت بعضا من أسوأ أعمال العنف بين العرب واليهود، حيث تسببت الحرب في أزمة علاقات كبيرة بين السكان".وفي أيار 2021، "اندلعت أعمال عنف واشتباكات واسعة في المدينة بين العرب واليهود في المدينة، لدرجة أن الرئيس الإسرائيلي آنذاك، رؤوفين ريفلين، حذر من نشوب حرب أهلية"، وفقا للصحيفة.وقالت الغارديان: "منذ هجمات السابع من تشرين الأول، زادت وتيرة الاعتقالات بحق العرب، في ما وصف بأنه مناخ من الخوف".وأشارت الصحيفة إلى أن جذور التوترات في مدينة اللد تعود إلى الحروب التي دارت إبان إعلان تأسيس دولة الاحتلال عام 1948، مبينة أن "تلك الندوب لم تلتئم أبدا وفي أي وقت تشهد البلاد أي توتر فإنه يسود الخوف في المدينة".(عربي21)