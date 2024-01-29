Advertisement

عربي-دولي

الوضع في اللّد الفلسطينية قابل للإنفجار.. ندوب جروح 1948 لم تلتئم بعد!

Lebanon 24
29-01-2024 | 03:55
A-
A+
Doc-P-1158196-638421230815975431.jpg
Doc-P-1158196-638421230815975431.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناول تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، تصاعد التوتر والغضب والخوف الذي تشهده مدينة اللد - حيث يعيش نحو 80 ألف نسمة من اليهود والعرب - بسبب العدوان على غزة.

وذكرت الصحيفة أن "هناك إشارات على حجم المخاوف، يحث يغلق المسجد أبوابه المعدنية وكذلك الكنيسة والكنيس في المدينة، كما أن كل مكون يدرك ما يمكن حدوثه حال خروج مشاعر الخوف والغضب المتراكمة على مدار الأشهر الماضية بسبب الحرب في غزة".
Advertisement

ونقلت الصحيفة عن المواطن محمد أبو أشرف، وهو أحد سكان اللد، قوله إن الوضع في المدينة يمكن أن ينفجر في أي ثانية.

وذكر التقرير، أن "مدينة اللد تعتبر نقطة ساخنة شهدت بعضا من أسوأ أعمال العنف بين العرب واليهود، حيث تسببت الحرب في أزمة علاقات كبيرة بين السكان".

وفي أيار 2021، "اندلعت أعمال عنف واشتباكات واسعة في المدينة بين العرب واليهود في المدينة، لدرجة أن الرئيس الإسرائيلي آنذاك، رؤوفين ريفلين، حذر من نشوب حرب أهلية"، وفقا للصحيفة.

وقالت الغارديان: "منذ هجمات السابع من تشرين الأول، زادت وتيرة الاعتقالات بحق العرب، في ما وصف بأنه مناخ من الخوف".

وأشارت الصحيفة إلى أن جذور التوترات في مدينة اللد تعود إلى الحروب التي دارت إبان إعلان تأسيس دولة الاحتلال عام 1948، مبينة أن "تلك الندوب لم تلتئم أبدا وفي أي وقت تشهد البلاد أي توتر فإنه يسود الخوف في المدينة".(عربي21)
المصدر: عربي 21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2024-01-29
05:28 | 2024-01-29
05:25 | 2024-01-29
05:25 | 2024-01-29
05:08 | 2024-01-29
04:51 | 2024-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24