زيلينسكي: تعداد الجيش الأوكراني 880 ألف فرد

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن قوام الجيش الأوكراني يبلغ الآن حوالي 800 ألف فرد.





جاء ذلك في حديث زيلينسكي لقناة ARD، حيث قال، ردا على سؤال حول حجم الجيش الأوكراني: "لدينا 880 ألفا، لدينا مليون جندي. في الوقت نفسه لدينا 30 ألف شخص يعملون الآن، لا يمكنني ذكر العدد الدقيق. في الخارج لدينا 6.5-7.5 مليون شخص، ولا يمكنني إعطاء رقم محدد".

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وسبق أن حدد زيلينسكي تعداد القوات البرية الأوكرانية بأكثر من 600 ألف فرد، كانون الاول 2023. وكان قوام القوات المسلحة الأوكرانية في شباط 2022 حوالي 260 ألف فرد منهم حوالي 250 ألف فرد من القوات البرية. (RT)