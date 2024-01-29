"أصبح دارا لرعاية المسنين"... هايلي تجدد دعوتها لإجراء اختبارات كفاءة عقلية في الكونغرس

سخرت المرشحة الرئاسية الأميركية نيكي هايلي من الكونغرس ووصفته بأنه "دار رعاية المسنين الأكثر امتيازا"، مجددة دعوتها لاختبارات كفاءة عقلية للمسؤولين الذين تزيد أعمارهم عن سن معينة.

وقالت هايلي خلال تجمع حاشد في كونواي بولاية ساوث كارولينا: "ألا تعتقدون أن الوقت قد حان أخيرا لوضع حدود زمنية في واشنطن العاصمة؟ ألا تعتقدون أننا بحاجة إلى إجراء اختبارات الكفاءة العقلية لأي شخص يزيد عمره عن 75 عاما".

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وأضاف: "الآن اسمحوا لي أن أقول هذا، أنا لا أقلل من احترام أحد عندما أقول ذلك. نعلم جميعا أشخاصا يبلغون من العمر 75 عاما يمكنهم أن يتفوقوا علينا.. ثم هناك جو بايدن. أصبح الكونغرس دار رعاية المسنين الأكثر امتيازا في البلاد".

وشددت على أنه "من المهم أن يعرف الناخبون الأمريكيون أن أولئك الذين يتخذون القرارات بشأن مستقبل الاقتصاد والأمن القومي هم "في قمة لعبتهم".

واستهدفت هايلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، مرارا وتكرارا أعمار خصومها السياسيين، بما في ذلك الرئيس بايدن، البالغ من العمر 81 عاما وأكبر رئيس للولايات المتحدة في منصبه، والرئيس السابق دونالد ترامب، البالغ من العمر 77 عاما.

ودافعت هايلي (52 عاما) في أيلول عن "جيل أصغر سنا" من قادة الكونغرس في أعقاب حادثة بدا فيها أن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيلت جمد في مكانه أثناء مخاطبته الصحفيين.



