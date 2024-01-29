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عربي-دولي

رسميّاً.. فلاديمير بوتين يترشّح لانتخابات الرئاسة الروسية

Lebanon 24
29-01-2024 | 05:25
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سجلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية الرئيس فلاديمير بوتين رسميا كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية يوم الاثنين، قولها إن اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسجل كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 15 وحتى 17 آذار. (سكاي نيوز)
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