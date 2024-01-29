رسميّاً.. فلاديمير بوتين يترشّح لانتخابات الرئاسة الروسية

سجلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية الرئيس فلاديمير بوتين رسميا كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية يوم الاثنين، قولها إن اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسجل كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 15 وحتى 17 آذار. (سكاي نيوز)

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