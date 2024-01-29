Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. غارة تضرب دمشق وتستهدف مُجمعاً لـ"الحرس الثوري الإيراني"!

Lebanon 24
29-01-2024 | 05:28
A-
A+
Doc-P-1158227-638421281805424996.jpg
Doc-P-1158227-638421281805424996.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استهدفت غارة صاروخية، اليوم الإثنين، مجمعاً في منطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة السورية دمشق، يرجح أنه تابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ"سكاي نيوز عربية" إن "انفجارات عنيفة دوت في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن استهداف يرجح أنه إسرائيلي استهدف إحدى المزارع في محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق".
 
وذكر عبد الرحمن أن "الدفاعات الجويّة التابعة للجيش السوري حاولت التصدي للصواريخ من دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية". 
 
بدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن القصف استهدف موقعاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني.

وأفادت المعلومات الأولية بأن عدداً من الصواريخ أطلقت من أجواء الجولان المحتل، محاولة استهداف بعض المواقع في محيط منطقة "السيدة زبنب" جنوب دمشق. 
Advertisement

 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:28 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:42 | 2024-01-29
07:23 | 2024-01-29
07:03 | 2024-01-29
07:00 | 2024-01-29
06:44 | 2024-01-29
06:41 | 2024-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24