استهدفت غارة صاروخية، اليوم الإثنين، مجمعاً في منطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة السورية دمشق، يرجح أنه تابع للحرس الثوري الإيراني.



وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ"سكاي نيوز عربية" إن "انفجارات عنيفة دوت في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن استهداف يرجح أنه إسرائيلي استهدف إحدى المزارع في محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق".

وذكر عبد الرحمن أن "الدفاعات الجويّة التابعة للجيش السوري حاولت التصدي للصواريخ من دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية".