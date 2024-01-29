إحباط هجوم مسيرة على ثالث أكبر مصفاة للنفط في روسيا

أعلن حاكم مقاطعة ياروسلافل في وسط روسيا ميخائيل يفرايف عن محاولة فاشلة لاستهداف مصفاة النفط "سلافنفط-يانوس" في ضواحي مدينة ياروسلافل، بطائرة مسيرة اليوم ، بحسب "روسيا اليوم".

وكتب يفرايف عبر "تلغرام": "أحبط نظام الحرب الإلكترونية الخاص بمصفاة النفط سلافنفط-يانوس هجوما بطائرة دون طيار".

وأكد أن "الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو اندلاع حريق"، مضيفا :"أن هيئات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة تعمل في الموقع".

وتعالج مصفاة "سلافنفط-يانوس" ما متوسطه 15 مليون طن من النفط سنويا. وفي عام 2022، احتلت الشركة المركز الثالث من حيث حجم تكرير النفط في روسيا. ومن منتجات المصفاة بنزين السيارات ووقود الديزل وكيروسين الطائرات"