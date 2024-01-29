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عربي-دولي
استولى عليها قراصنة.. البحرية الهندية تعلن تحرير سفينة صيد إيرانية
Lebanon 24
29-01-2024
|
06:15
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أعلنت البحرية الهندية الاثنين تحرير سفينة صيد إيرانية خطفها قراصنة قبالة سواحل الصومال في المحيط الهندي.
وقال المتحدث باسم البحرية الهندية إن "قراصنة صعدوا على متن سفينة الصيد وأخذوا أفراد الطاقم رهائن"، مشيرا إلى أن سفينة حربية هندية "توصلت إلى تحرير جميع أفراد الطاقم الـ17 مع السفينة" التي تحمل اسم "إيمان" وترفع العلم الإيراني.
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ويوم أمس الأحد، أفادت البحرية السريلانكية بأن مجموعة قراصنة يشتبه بأنهم من الصومال استولوا على سفينة صيد سريلانكية تحمل طاقما يتألف من ستة أفراد. (روسيا اليوم)
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