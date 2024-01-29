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برلمان الكويت دعا لجلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان

Lebanon 24
29-01-2024 | 06:44
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 دعا غالبية نواب مجلس الأمة الكويتي اليوم  حكومة البلاد لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الانتهاكات في قطاع غزة إذ أن الكويت عضوا في المجلس.

ووفقا لبيان حصلت عليه وكالة "رويترز" دعا 36 نائبا من البرلمان المكون من 50 عضوا، الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية إلى أن تطلب من مجلس حقوق الإنسان "تشكيل لجنة تحقيق دولية بما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم ضد الإنسانية".
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