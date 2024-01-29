7 قتلى... ما الذي قصفته إسرائيل في دمشق؟

قالت مصادر عسكريّة سوريّة، إنّ "إسرائيل استهدفت مجموعة من الأهداف جنوبي دمشق".

توازيّاً، أعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أنّ إسرائيل هاجمت مركزا إستشاريّاً عسكريّاً إيرانيّاً في دمشق.

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في المقابل، قال السفير الإيراني لدى سوريا، إنّ "لا صحة للتقارير المنتشرة بشأن استهداف مقر استشاري إيراني في دمشق"، وأضاف: "لم يسقط أيّ قتلى إيرانيين في القصف".

إلى ذلك، كشف المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، عن ارتفاع عدد القتلى إلى 7، بينهم مقاتلون موالون لطهران.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الغارة الإسرائيليّة استهدفت منطقة السيدة زينب في دمشق ظهر اليوم.