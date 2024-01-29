بعد مقتل 3 عسكريين.. كيف سترّد أميركا على إيران؟





وفي تصريح لـمحطة "إن بي سي"، قال القائد السابق للأسطول الخامس الأميركي، أدميرال جيم ستافريديس: "الخطط المطروحة للرد هي ضرب مواقع داخل إيران بصواريخ "كروز" متطورة".

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وأضاف الأدميرال ستافريديس: "ردّنا قد يستهدف مواقع على الساحل الإيراني ومنصات نفط وغاز إيرانية". رجح القائد السابق للأسطول الأميركي الخامس، مخططات بلاده للرد على الضربات المدعومة من إيران، على مواقع أميركية.وفي تصريح لـمحطة "إن بي سي"، قال القائد السابق للأسطول الخامس الأميركي، أدميرال جيم ستافريديس: "الخطط المطروحة للرد هي ضرب مواقع داخل إيران بصواريخ "كروز" متطورة".وأضاف الأدميرال ستافريديس: "ردّنا قد يستهدف مواقع على الساحل الإيراني ومنصات نفط وغاز إيرانية".

من جانبه، أكّد ناطق باسم البيت الأبيض الاثنين أن الولايات المتحدة تعمل على الردّ "بالطريقة الملائمة" على الهجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن أدّى إلى مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين، وذلك بعدما اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن فصائل مدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن الرئيس بايدن "سيرّد" على هجوم الأحد "بالطريقة الملائمة"، مضيفًا "لكننا لا نسعى إلى حرب مع إيران. لا نريد نزاعًا أوسع في الشرق الأوسط".

وارتفعت الأصوات في مجلس الشيوخ الأميركي، الأحد، إلى "ضرب إيران"، عقب الهجوم الذي استهدف قوات أميركية شمال شرقي الأردن، وفق واشنطن، وأدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين.



واتهمت واشنطن الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم، متوعدة بالرد "في الوقت وبالطريقة التي نختارها"، حسبما جاء في بيان للبيت الأبيض.



وقال السيناتور الجمهوري ليندساي غراهام: "يمكن لإدارة بايدن القضاء على جميع الوكلاء الإيرانيين الذين تفضلهم، لكن ذلك لن يردع العدوان الإيراني".



وأضاف: "إنني أدعو إدارة بايدن إلى ضرب أهداف ذات أهمية داخل إيران، ليس فقط انتقاما لمقتل قواتنا، لكن كرادع ضد أي عدوان في المستقبل".



وطالب السيناتور الجمهوري توم كوتون بـ"رد عسكري مدمر"، على ما وصفه بـ"القوات الإرهابية الإيرانية"، واصفا بايدن بـ"الجبان ما لم يفعل ذلك". (سكاي نيوز عربية)