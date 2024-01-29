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عربي-دولي

الكرملين يعلن موعد زيارة بوتين إلى تركيا

Lebanon 24
29-01-2024 | 08:21
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قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف في تصريح للصحفيين إن زيارة فلاديمير بوتين إلى تركيا ستتم في شباط المقبل وإن التحضيرات لها جارية.

وفي وقت سابق، صرح مصدر دبلوماسي في أنقرة لوكالة "نوفوستي" أن زيارة الرئيس بوتين إلى تركيا قد تتم في شهر شباط مبدئيا، مبينا أن الوضع سيعتمد على جدول أعمال الرئيسين بوتين وأردوغان.
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كما سبق أن أعلن بوتين أنه يعتزم لقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان بداية العام الجاري، وقبل ذلك لم يتمكن الزعيمان من اللقاء بسبب جدول أعمال الرئيس التركي.

وسبق أن صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، بأن الكرملين سيعلن على الفور مواعيد اللقاء بين الرئيسين. (روسيا اليوم) 
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