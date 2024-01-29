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إقتصاد
أزمة البحر الأحمر... كيف أثّرت على عمل ميناء برشلونة؟
Lebanon 24
29-01-2024
|
08:57
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قال رئيس ميناء برشلونة، إن وصول السفن يتأخر لفترة تتراوح بين عشرة و15 يوما في الميناء الإسباني نظرا لاضطرارها للالتفاف حول أفريقيا لتجنب هجمات محتملة في البحر الأحمر.
وأضاف في تصريحات للصحفيين أن هذا التأخير يؤثر على السفن التي تحمل كل أنواع السلع والشحنات بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال. (سكاي نيوز)
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