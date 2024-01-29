البابا فرنسيس: أعاني من بعض الأوجاع... وهذا ما كشفه عن إمكانيّة تنحّيه عن منصبه

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أكد البابا فرنسيس أنه يُعاني من بعض الأوجاع والآلام، وأن الأمور أصبحت أفضل الآن وأنه بخير، نافيا التفكير في الاستقالة من منصبه.وفي مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، تحدث البابا عن حالته الصحية وأبعد شبح استقالته المحتملة، حيث قال "هذا الأمر لا يقلقني فمتى عدت عاجزا عن ممارسة مهامي وإن حدث ذلك، فلا بد من أنني سأبدأ بالتفكير بذلك في النهاية والصلاة لأجله".وكشف البابا فرنسيس عن رحلات وشيكة وصرح بأنه سيزور بلجيكا وتيمور الشرقية ثم بابوا غينيا الجديدة وإندونيسيا.وأضاف أن هناك فرضية لزيارة الأرجنتين، مشيرا إلى أن تنظيم الزيارة لم يبدأ بعد. (روسيا اليوم)