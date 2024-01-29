Advertisement

عربي-دولي

اكتشاف نفق تحت مقبرة في خان يونس.. على ماذا عثرت إسرائيل في داخله؟

Lebanon 24
29-01-2024 | 10:10
A-
A+
Doc-P-1158324-638421455553301094.png
Doc-P-1158324-638421455553301094.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، عن اكتشاف نفق تحت مقبرة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه نجح في الكشف عن "نفق تحت مقبرة يحتوي على غرف خاصة بمسؤولي حماس في بني سهيلا في قلب خان يونس نفق إرهابي".

وأورد البيان: "داهمت قوات الفرقة 98 نفقًا تحت أرضي يقع تحت المقبرة في بني سهيلا في قلب خان يونس (...) خلال تفتيش النفق واجه المقاتلون عبوات ناسفة، وأبواب متحركة وأبواب صلبة وقضوا على مخربين تواجدوا داخله".
 
وأضاف أن القوات الإسرائيلية "عثرت داخل مسار النفق على مكتب لقائد الكتيبة الشرقية التابعة للواء خان يونس والتي أدار منها الهجوم في السابع من تشرين الأول، وغرف عمليات وإدارة قتال كتائبي وغرف نوم خاصة بمسؤولين في منظمة حماس الإرهابية. حيث استخدمت حماس النفق لإدارة قتالها ضد القوات فوق الأرض وتحتها".
 
ووفق، البيان يشكل النفق جزءا من متاهة تحت متفرعة، يبلغ طوله طوله حوالي واحد كلم وبداخله عدة مجمعات، وعمقه حوالي 20 مترًا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "النفق كان بمثابة قاعدة لتوجيه الهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي، فوق وتحت الأرض. ونتيجة التحقيق، تم تدمير النفق من قبل وحدات ياهالوم الهندسية الخاصة". (سكاي نيوز عربية) 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:28 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:35 | 2024-01-29
11:15 | 2024-01-29
11:10 | 2024-01-29
10:32 | 2024-01-29
10:30 | 2024-01-29
10:18 | 2024-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24