اكتشاف نفق تحت مقبرة في خان يونس.. على ماذا عثرت إسرائيل في داخله؟

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، عن اكتشاف نفق تحت مقبرة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه نجح في الكشف عن "نفق تحت مقبرة يحتوي على غرف خاصة بمسؤولي حماس في بني سهيلا في قلب خان يونس نفق إرهابي".



وأورد البيان: "داهمت قوات الفرقة 98 نفقًا تحت أرضي يقع تحت المقبرة في بني سهيلا في قلب خان يونس (...) خلال تفتيش النفق واجه المقاتلون عبوات ناسفة، وأبواب متحركة وأبواب صلبة وقضوا على مخربين تواجدوا داخله".

وأضاف أن القوات الإسرائيلية "عثرت داخل مسار النفق على مكتب لقائد الكتيبة الشرقية التابعة للواء خان يونس والتي أدار منها الهجوم في السابع من تشرين الأول، وغرف عمليات وإدارة قتال كتائبي وغرف نوم خاصة بمسؤولين في منظمة حماس الإرهابية. حيث استخدمت حماس النفق لإدارة قتالها ضد القوات فوق الأرض وتحتها".

ووفق، البيان يشكل النفق جزءا من متاهة تحت متفرعة، يبلغ طوله طوله حوالي واحد كلم وبداخله عدة مجمعات، وعمقه حوالي 20 مترًا.



وقال الجيش الإسرائيلي إن "النفق كان بمثابة قاعدة لتوجيه الهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي، فوق وتحت الأرض. ونتيجة التحقيق، تم تدمير النفق من قبل وحدات ياهالوم الهندسية الخاصة". (سكاي نيوز عربية)