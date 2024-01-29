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عربي-دولي

وزير الخارجية الإسرائيلي يطالب باستقالة المفوض العام للأونروا

Lebanon 24
29-01-2024 | 12:40
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صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه ألغى اجتماعات مع المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني وطالبه بالاستقالة عقب مزاعم باشتراك بعض موظفي الوكالة في هجوم 7 تشرين الأول.

 

وقال كاتس اليوم: "ألغيت للتو اجتماعات لمفوض الأونروا فيليب لازاريني مع مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية في إسرائيل".

 
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وأضاف كاتس: "شارك موظفو أونروا في مذبحة السابع من أكتوبر.. ينبغي أن يستخلص لازاريني النتائج ويستقيل.. مناصرو الإرهاب غير مرحب بهم هنا".

 

وطالب الاتحاد الأوروبي اليوم بتدقيق "عاجل" في عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة بالضلوع في هجمات "حماس" يوم 7 تشرين الأول.

 

وقال المتحدث باسم التكتل الأوروبي إريك مامر "إننا نطلب منهم (الأونروا) الموافقة على إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين تختارهم المفوضية الأوروبية"، مشيرا إلى أن "الأمر الواضح تماما هو أن هذه الإجراءات عاجلة. إنها مهمة ويجب تنفيذها دون أي تأخير".

 

ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الجهات المانحة للأونروا.

 

وقال بيان للمفوضية الأوروبية إنها"ستحدد قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي صدرت في 24 يناير فيما يتعلق بتورط موظفي الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول الشنيعة"، كاشفة أنه لا يتوقع تقديم أي تمويل إضافي للأونروا "حتى نهاية شباط".

 

وأكدت أن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية "ستستمر بلا هوادة من خلال المنظمات الشريكة".

( روسيا اليوم)

 

 
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