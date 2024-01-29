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ملك الأردن يبحث مع غوتيرش دعم "أونروا" والأوضاع بغزة

Lebanon 24
29-01-2024 | 13:50
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بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الاثنين، مواصلة الدعم لوكالة "أونروا"، والأوضاع بقطاع غزة والضفة الغربية.

 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق بيان للديوان الملكي الأردني، تلقت الأناضول نسخة منه.

 

وذكر البيان أن الملك عبد الله أكد لغوتيرش "ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، للاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي".

 

وشدد على "أهمية أن تقوم الدول بدعم أونروا، لتمكينها من تقديم المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، الذين يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية". 

 

وجدد الملك عبد الله، خلال الاتصال، التأكيد على "ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

 

كما أكد ضرورة تمكين سكان غزة من العودة إلى بيوتهم، لافتا إلى "أهمية دور منظمات الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع".

( الأناضول)
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