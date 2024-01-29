الجيش الإسرائيلي يعلن مداهمة مكتب يحيى السنوار

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، أنه داهم مكتب رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار في قطاع غزة.

Advertisement

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات تواصل القتال في المنطقة وتفكيك كتائب حماس التابعة للواء "خان يونس".

وذكر الجيش أنه وخلال القتال في خان يونس داهمت مجموعات القتال التابعة للفرقة 98 المئات من البنى التحتية والمواقع التابعة لحماس ومنها مقرات القيادة التابعة للكتائب، ومجمعات تدريب، وموقع اتصالات، وغرفة عمليات تابعة للواء "خان يونس"، ومقر المخابرات العسكرية، ومصنع محوري لإنتاج القذائف الصاروخية ومكاتب تابعة للعديد من المسؤولين بما في ذلك مكتب يحيى السنوار.

وأفاد الجيش بأن القوات والوحدات الخاصة أحرزت تقدما ملموسا داخل المسار التحت أرضي في خان يونس.

( روسيا اليوم)