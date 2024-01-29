السلطات البلجيكية توقف سورياً لاتهامه بجرائم ضد الإنسانية

أفاد مصدر قضائي، الاثنين، بأن رجلاً اتُهم في بلجيكا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا بين عامي 2011 و2016، وُضع رهن التوقيف بانتظار المثول أمام القضاء الأسبوع المقبل.

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وذكرت النيابة الفيدرالية أن المواطن السوري المعروف فقط باسم حسين أ. يشتبه في أنه كان عضواً في فصيل مسلح قريب من نظام بشار الأسد في السلميّة (غرب)، وأنه شارك في القمع العنيف لحركات المعارضة التي ظهرت في 2011.

وهو موجود في بلجيكا منذ 7 أو 8 سنوات.

وبعد فتح تحقيق قبل عامين نُفذت عمليات مداهمة في 23 يناير (كانون الثاني) في منزل المشتبه به في منطقة بروكسل وفي مقر شركتين مرتبطتين به.

ومثل أمام قاضي تحقيق في بروكسل في 24 يناير، ووُجهت إليه تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.

وكان من المقرر أن يمثل، الاثنين، أمام غرفة المحكمة الابتدائية في بروكسل، لكن الجلسة أُرجئت بناءً على طلب الدفاع إلى الثامن من فبراير (شباط)، وفق ما علم من مصدر قضائي، وأُبقي الرجل رهن التوقيف.