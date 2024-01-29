الخارجية القطرية تبلغ واشنطن قلقها من التطورات في الشرق الأوسط

أعربت قطر، الاثنين، عن قلقها من "التطورات الخطيرة" بمنطقة الشرق الأوسط وإدانتها لاستهداف القاعدة الأمريكية في الأردن.

جاء ذلك خلال لقاء في واشنطن بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي وصل الولايات المتحدة في زيارة غير معلنة المدة، وفق بيان للخارجية القطرية.

وشهد اللقاء "استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما بحث "ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية واستمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى آخر المستجدات في المنطقة وسبل خفض التصعيد".

وأعرب وزير الخارجية القطري، خلال اللقاء عن "تقدير الدوحة لشراكتها الوثيقة مع الولايات المتحدة"، مثمنا "جهودها الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

وعبر المسؤول القطري، عن "قلق قطر العميق من التطورات الخطيرة في المنطقة، وإدانتها لاستهداف القاعدة الأمريكية في المملكة الأردنية وانتهاك سيادة المملكة".

( الاناضول)