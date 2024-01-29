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إقتصاد

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على مصرف عراقي

Lebanon 24
29-01-2024 | 15:30
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، فرض عقوبات على "بنك الهدى" المصرفي العراقي، واصفة إياه بـ"وسيلة لتمويل الإرهاب، ومصدر لغسل الأموال".

 

وذكرت في بيان، أن الوزارة "تستخدم أدواتاً قوية لحماية النظام المالي الدولي والعراقي من استغلال ممولي الإرهاب، والمحتالين والمتورطين في غسل الأموال". 

 

ونص قرار الخزانة الأميركية على فصل البنك العراقي عن النظام المالي الأمريكي من خلال حظر المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لبنك الهدى أو نيابة عنه.

 

وأشارت إلى أن "بنك الهدى ورعاته الأجانب مثل إيران، يقومون بتحويل الأموال التي يمكن أن تدعم الأعمال المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي، إلى أموال تُسخّر للعنف الذي يهدد استقرار العراق وحياة المواطنين الأمريكيين والعراقيين على حد سواء".

 

وفي سياق متصل، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، عقوبات أيضا على حمد الموسوي، صاحب البنك المصرفي العراقي.

( الأناضول)
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