كيربي: لا نسعى للتصعيد.. وهذا ما قاله عن محادثات الإفراج عن الأسرى

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أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الإثنين، الى أنّ الولايات المتحدة الأميركية "لا تسعى للتصعيد ولا تتطلّع إلى الحرب مع إيران".وقال كيربي، إنّ الرد الأميركي على هجوم الطائرة المسيّرة في الأردن "لن يؤثّر في مساعي الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة"، مشيراً إلى أنّه "لا يزال هناك الكثير من العمل بشأن التوصل إلى اتفاق للإفراج عنهم".كما شدّد على أنّ الولايات المتحدة "تعمل على هدنةٍ إنسانية لمدّة كافية، لإتاحة المجال أمام الإفراج عن عدد كبير من الأسرى".هذا ولفت إلى أنّ "محادثات الإفراج عن الرهائن في غزة تتقدم".