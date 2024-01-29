البنتاغون: هجوم الأردن يحمل بصمات "حزب الله" العراقي

أعلن البنتاغون، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد العسكريين الأميركيين المصابين في الهجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية أميركية شمال شرقي الأردن إلى أكثر من 40.



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وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ في مؤتمر صحافي إن الهجوم يحمل "بصمات" كتائب "حزب الله" العراقي المدعومة من إيران، مضيفة: "نعلم أن إيران تمول الجماعات التي تهاجم القوات الأميركية".

واشارت الى أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن إيران تسعى للدخول في حرب معها وأن واشنطن لا تسعى للحرب أيضاً.



وأوضحت: "لا نسعى للحرب، لكننا سنتحرك ونرد على الهجمات التي تتعرض لها قواتنا".