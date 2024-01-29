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الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

Lebanon 24
29-01-2024 | 16:20
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أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم، أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 215 شهيدا و300 جريح خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 
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وأشارت الوزارة في بيانها إلى ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26637 شهيدا و65387 جريحا وذلك منذ الـ 7 من تشرين الأول الماضي.

 

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، بسبب منع القوات الإسرائيلية المواطنين وطواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم، إلى جانب تنفيذها إعدامات ميدانية بحق الفلسطينيين وتحديدا في محافظة خان يونس ومنعه وصول سيارات الإسعاف.

 

وأكد البيان أن القوات الإسرائيلية لا تزال تشدد حصارها لمجمع ناصر الطبي ومشفى الأمل، مما يشل قدرات المنظومة الصحية في إنقاذ الجرحى نتيجة الحصار ونفاد العديد من أدوية التخدير والعناية المركزة ومثبتات العظام ووحدات الدم.

 

وطالب البيان المؤسسات الأممية بالتدخل السريع لحماية كافة المشافي وتحديدا مشافي خان يونس.

( روسيا اليوم)

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