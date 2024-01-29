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عربي-دولي

بعد هجوم الأردن.. صواريخ تستهدف القوات الأميركية في الحسكة

Lebanon 24
29-01-2024 | 23:24
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قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إن القوات الأميركية والحليفة في سوريا استُهدفت بالصواريخ الاثنين، بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم بطائرة مسيّرة شمال شرق الأردن.


وأعلن المسؤول العسكري الأميركي لوكالة فرانس برس، والذي طلب عدم كشف هويته "أطلقت عدة صواريخ على القوات الأميركية وقوات التحالف في قاعدة الشدّادي بسوريا. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في البنى التحتية" في إشارة إلى القاعدة الواقعة في شمال شرق سوريا.
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تعرضت الولايات المتحدة وقوات التحالف لـ165 هجوما على الأقل منذ منتصف تشرين الاول - 66 مرة في العراق و98 مرة في سوريا ومرة في الأردن - بمسيرات هجومية وصواريخ وقذائف هاون وصواريخ بالستية قريبة المدى" كما ذكر المسؤول العسكري.



وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا و2500 في العراق في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي كان يسيطر على أجزاء كبيرة من أراضي البلدين.
وتواجه القوات الأميركية في العراق وسوريا تصاعدا في وتيرة الهجمات منذ منتصف أكتوبر وأعلن تحالف جماعات مسلحة مدعومة من إيران ومعارضة للدعم الأميركي لإسرائيل في الحرب على غزة، مسؤوليته عن العديد منها.
وأصيب عشرات العسكريين الأميركيين في هجمات سابقة، دون سقوط قتلى بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب على غزة حتى يوم الأحد، عندما أدى هجوم بطائرة من دون طيار إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 30 آخرين.
وتعهد البيت الأبيض الاثنين "بالرد بالطريقة الملائمة" على الهجوم الذي وقع في الأردن وأثار مخاوف من توسع النزاع في الشرق الأوسط. (سكاي نيوز)
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