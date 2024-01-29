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عربي-دولي

وأخيراً ماسك يُعلن نجاح زرع شريحة دماغية في أول إنسان.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-01-2024 | 23:26
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أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مؤسس شركة "نيورالينك" ان أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من التي تنتجها الشركة الناشئة يوم الأحد الماضي، وانه يتعافى بشكل جيد.

وأضاف في تدوينة على منصة "إكس": "تظهر النتائج الأولية رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد".
 
 
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وقال ماسك في منشور منفصل على "إكس" إن شريحة نيورالينك سيُطلق عليها اسم "تيليباثي" Telepathy.
 
 
 
ويصف المعهد الوطني لصحة الخلايا العصبية بأنها خلايا تستخدم الإشارات الكهربائية والكيميائية لإرسال المعلومات عبر الدماغ وإلى الجسم.

وأضاف الملياردير الأميركي، مالك منصة "إكس" أن الشريحة "تمكنك من التحكم في هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ومن خلالهما أي جهاز تقريبًا، بمجرد التفكير.. سيكون المستخدمون الأوائل هم أولئك الذين فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم.. تخيل لو كان ستيفن هوكينغ قادرا على التواصل بشكل أسرع من الكاتب السريع أو البائع بالمزاد. هذا هو الهدف".
 
 
 
 
وأفادت "نيورالينك" على موقعها الإلكتروني بأن الشريحة تمكن الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد منحت الشركة العام الماضي تصريحا لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان.

وواجهت "نيورالينك" دعوات للتدقيق فيما يتعلق ببروتوكولات السلامة الخاصة بها. وذكرت وكالة "رويترز" هذا الشهر أن السلطات المعنية غرمت الشركة لانتهاكها قواعد وزارة النقل الأميركية فيما يتعلق بنقل المواد الخطرة.

وقُدرت قيمة الشركة بنحو 5 مليارات دولار في حزيران الماضي.

وكان 4 مشرعين طلبوا في أواخر تشرين الثاني من لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية التحقيق فيما إذا كان ماسك قد ضلل المستثمرين بشأن سلامة تقنيتها بعد أن أظهرت السجلات البيطرية مشكلات في عمليات زرع الشريحة في أدمغة القرود منها الشلل وتورم الدماغ .(العربية)

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