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عربي-دولي

الإتحاد الأوروبي يغرّد خارج السرب: لن نتوقف عن دعم "الأونروا"

Lebanon 24
30-01-2024 | 00:17
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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الفلسطينيين في غزة عبر المنظمات الشريكة، وأبرزها "الأونروا"، وذلك بعد إعلان عدد من الدول المانحة وقف دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بعد مزاعم إسرائيل بتورط موظفيها في هجمات السابع من تشرين الأول على المستوطنات في الأراضي المحتلة.
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وأعرب بوريل عن "قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني المأساوي على الأرض، وأكد للأمين العام للأمم المتحدة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساعداته الأساسية للفلسطينيين في غزة بلا هوادة، باعتباره أحد أكبر الجهات المانحة للمساعدات".

ورحب بالإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الأونروا فيما يتعلق بمزاعم تورط موظفي الأونروا في الهجمات من خلال إطلاق تحقيق شامل وبشفافية كاملة، ما يظهر أن الأمم المتحدة تعطي القضية الأهمية التي تستحقها.

في وقت سابق، أكدت المفوضية الأوروبية في بيان أنها "ستحدد قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء الادعاءات الخطرة جدا التي صدرت في 24 كانون الثاني في ما يتعلق بتورط موظفي الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول"، في إشارة إلى انتظار نتائج التحقيق.

في سياق متصل، انضمت اليابان السبت إلى الدول التي أعلنت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول.

وقالت إسرائيل التي تأمل في "منع" جميع أنشطة الوكالة، إنها تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.(عربي21)
 
المصدر: عربي 21
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