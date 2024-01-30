تكساس تصعّد لهجتها تجاه بايدن: إذا لم تتدخل فسنحمي أنفسنا!

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ويقول المدعون العامون في الرسالة، إن الرئيس بايدن فشل في واجبه الدستوري بالدفاع عن الولايات من غزو الحدود مع وصول عدد قياسي من المهاجرين إلى الحدود.



وتقول الرسالة الموجهة إلى بايدن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، إن الحكومة الفيدرالية "يجب أن تعمل على وقف هذه الأزمة، لكنها ليست كذلك". طالب 26 مدعيًا عامًا جمهوريًا في رسالة، أمس الاثنين، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "بإنفاذ القوانين التي تؤمن الحدود الجنوبية"، وسط مقاومة قرار المحكمة العليا الأميركية والذي سمح بإزالة الأسلاك الشائكة على الحدود الجنوبية.ويقول المدعون العامون في الرسالة، إن الرئيس بايدن فشل في واجبه الدستوري بالدفاع عن الولايات من غزو الحدود مع وصول عدد قياسي من المهاجرين إلى الحدود.وتقول الرسالة الموجهة إلى بايدن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، إن الحكومة الفيدرالية "يجب أن تعمل على وقف هذه الأزمة، لكنها ليست كذلك".

وقال المدعون العامون إنهم يدعمون جهود تكساس على الحدود، لكن لا تستطيع أي ولاية التعامل مع مثل هذا التدفق من الناس بمفردها.



وجاء في الرسالة: "إن إدارتك تساعد الأفراد على إكمال دخولهم غير القانوني إلى الولايات المتحدة"، وخلصت الرسالة إلى أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تتدخل "لإنفاذ القانون وحماية الحدود".



وتابع: "لقد تُركت الولايات لتتدبر أمرها بنفسها. إذا لم تقم إدارة بايدن بعملها لتأمين حدودنا والحفاظ على سلامة الأميركيين، فعليها أن تتنحى جانبا للسماح للولايات بالقيام بهذه المهمة نيابة عنهم".(العربية)