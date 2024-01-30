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عربي-دولي

"سنسقط عليها قنبلة"... اتهام رجل بتهديد بايدن وهاريس بالقتل

Lebanon 24
30-01-2024 | 00:35
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اتهم رجل من ولاية ميشيغان بتوجيه تهديد بالقتل إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.
ومثل راسل دوغلاس وارين (48 عاما) أمام محكمة اتحادية في باي سيتي بولاية ميشيغان، وصدر أمر باحتجازه مؤقتا، حسبما صرح متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ميشيغان لموقع Axios.
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أصبحت السلطات على علم بالعديد من تصريحات التهديد يوم الأحد والتي نشرت عبر منصة x، بما في ذلك "المتعلقة بقتل رئيس الولايات المتحدة، وعملاء إنفاذ القانون، وتفجير المباني الحكومية الأمريكية"، وفقا للشكوى الجنائية. وخلصوا إلى أن وارن هو الشخص الذي نشر المنشورات.
ويزعم أن وارن قال في منشوراته إن بايدن وهاريس "أدينا" ويجب نقلهما إلى السجن لإعدامهما شنقا.
وهو متهم أيضا بكتابة أنه سيتم قصف مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي وقتل جميع الموظفين، إلى جانب جميع عملاء الخدمة السرية الأميركية.
بالإضافة إلى ذلك، زعم أنه كتب أنه يجب إخلاء واشنطن العاصمة لأننا "سنسقط عليها قنبلة".
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