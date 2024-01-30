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الملك تشارلز يغادر المستشفى بعد علاجه من تضخم البروستاتا

Lebanon 24
30-01-2024 | 00:43
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عاد الملك البريطاني تشارلز وزوجة ابنه كيت أميرة ويلز إلى منزليهما، أمس الاثنين، بعد خضوعهما للعلاج المقرر داخل مستشفى.

وابتسم تشارلز (75 عاما)، الذي أمضى ثلاث ليال في مستشفى "لندن كلينك" بعد خضوعه "لإجراء تصحيحي" لتضخم البروستاتا، ولوّح للحشود لدى مغادرته المستشفى برفقة عقيلته كاميلا.
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وقبل ذلك بساعات قليلة، عادت كيت أيضا إلى منزلها بعد أن أمضت أسبوعين في المستشفى نفسه عقب خضوعها لعملية جراحية في البطن.

وقال قصر بكنغهام في بيان إن تشارلز، الذي كانت زوجته كاميلا تزوره في المستشفى يوميا أثناء إقامته، يود أن يشكر فريقه الطبي وكل من دعموه خلال وجوده في المستشفى.
 
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