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عبد اللهيان: نتنياهو يعيش نهاية حياته السياسية

Lebanon 24
30-01-2024 | 01:16
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن "واشنطن تعلم أن الحل لإنهاء الحرب والإبادة في غزة والأزمة الراهنة هو حل سياسي".
 
وأشار إلى أن الدبلوماسية نشطة حاليا على مسار التوصل لحل في هذا الاتجاه.
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واعتبر عبد اللهيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يعيش نهاية حياته السياسية الإجرامية".(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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