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عربي-دولي

اقتحموه وارتكبوا جريمتهم.. هذا ما حصل بمستشفى إبن سينا في جنين

Lebanon 24
30-01-2024 | 01:25
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استكمالا لجرائمها التي تقوم بها بمحيط المستشفيات الفلسطينية وداخلها، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال 3 شبان فلسطينيين داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين صباح اليوم الثلاثاء، كما اقتحمت مخيمات ومدنا وبلدات في الضفة الغربية وخرّبت البنية التحتية في بعضها، بينما اشتبك معها مقاومون في طولكرم.
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وأفادت المعلومات بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت المستشفى الواقع بالمنطقة الغربية من المدينة في ظل اشتباكات عنيفة.

كما واندلعت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين في محاور حارة البلاونة وحي المدارس بمخيم طولكرم شمالي الضفة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المخيم ودفعت بتعزيزات جديدة.

واقتحمت القوات مخيم نور شمس شرقي طولكرم، وأرسلت عشرات الآليات مدعومة بجرافات قبل إعلان حظر التجوال في المخيم.
 
من جهته  أعلن الجيش الإسرائيلي عقب إعلان استشهاد الشبان أن "قواته قد قامت بتصفية خلية من حماس اختبأت داخل مستشفى ابن سينا في جنين وخططت لتنفيذ عملية تخريبية".(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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