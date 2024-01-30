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إقتصاد

لأوّل مرة في تاريخها.. الإمارات تنفذّ عملية دفع بـ"الدرهم الرقمي" عبر الحدود

Lebanon 24
30-01-2024 | 01:59
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أجرى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي"الدرهم الرقمي" مباشرة مع الصين بقيمة 50 مليون درهم عبر منصة "إم بريدج ".

واطلع الشيخ منصور بن زايد على الخدمات التي تقدمها منصة "آني" للدفع الفوري التي كانت شركة "الاتحاد للمدفوعات" قد أطلقتها خلال شهر تشرين الأول في عام 2023 بجانب اطلاعه على مشروع التكنولوجيا الإشرافية "سوب تيك".
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وشهد الشيخ منصور بن زايد إطلاق شركة "الاتحاد للمدفوعات" مشروع تشغيل المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، من خلال إجراء أول معاملة مالية ناجحة عبر استخدام بطاقة الدفع "جيون"، التي تتضمن مواصفات متميزة.

كما شهد إطلاق منصة التمويل المفتوح "أوبن فاينانس" إضافة إلى الهوية المرئية لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية "سندك"، بكونها أول وحدة مستقلة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. بجانب إطلاق شركة "أو آند إس" التابعة لشركة "عملات" المتخصصة في طباعة الطوابع الضريبية.
 
وجرى خلال الاحتفال عرض مسيرة التقدم والتطور الحافلة التي شهدها المصرف على مدى 50 عاما وأسهم خلالها في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وتحفيزه..إضافة إلى إطلاق حزمة من المشاريع الابتكارية التي تنفذها الشركات التابعة للمصرف المركزي ضمن برنامج البنية التحتية المالية لتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي.

وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حرص القيادة الإماراتية على مواصلة تعزيز مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً..مشيراً إلى دور مصرف الإمارات المركزي في ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي وتحقيق الفاعلية والمرونة في النظام المالي بجانب النهوض بالنمو الاقتصادي ودفع جهود التنمية في الدولة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية

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