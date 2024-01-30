Advertisement

عربي-دولي

"عودوا إلى الصين"... بيلوسي تصرخ في وجه متظاهرين داعين لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
30-01-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1158549-638422033151443839.jpg
Doc-P-1158549-638422033151443839.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تواجهت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي مع متظاهرين مؤيدين لفلسطين خارج منزلها، وصرخت في وجههم "عودوا إلى الصين" حيث يوجد "مقركم الرئيسي".
وشوهد المتظاهرون في مقطع فيديو وهم يحاصرون بيلوسي، التي حاولت دخول سيارة متوقفة والابتعاد، مطالبينها بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وحاولوا الضغط عليها للحصول على إجابة، زاعمين أن أعضاء آخرين في الحزب الديمقراطي يدعون أيضا إلى وقف إطلاق النار.
ثم سمع صوت بيلوسي وهي تصرخ: "عودوا إلى الصين، هذا هو مقركم الرئيسي".
 
 
 
Advertisement



وجاء الحادث بعد يوم واحد فقط من ادعاء بيلوسي أن بعض المتظاهرين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة قد يكونون مرتبطين بروسيا.
وقالت بيلوسي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" بعد أن سئلت عما إذا كانت معارضة سياسة الرئيس جو بايدن في الحرب في غزة يمكن أن تضر بالحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر: "بالنسبة لهم، الدعوة إلى وقف إطلاق النار هي رسالة السيد بوتين. لا تخطئوا، هذا مرتبط بشكل مباشر بما يود (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) رؤيته".
وأضافت: "أعتقد أن بعض هؤلاء المتظاهرين عفويون وصادقون. وأعتقد أن بعضهم مرتبط بروسيا. يجب التحقيق في بعض التمويل وأريد أن أطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في ذلك".
وقال إبراهيم هوبر، المتحدث باسم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية: "من غير المعقول أن يقوم شخص يتمتع بمثل هذا النفوذ في هذه الأمة بنشر تشهيرات لا أساس لها تستهدف أولئك الذين يسعون إلى وضع حد لمذبحة المدنيين في غزة والتوصل إلى حل عادل لهذا الصراع".
واعتبر نهاد عوض، المدير التنفيذي الوطني للمجلس أن تعليقات بيلوسي "تعكس وقتا في أمتنا عندما اتهم معارضو حرب فيتنام بأنهم متعاطفون مع الشيوعية وتعرضوا لمضايقات مكتب التحقيقات الفيدرالي". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:38 | 2024-01-30
06:15 | 2024-01-30
06:13 | 2024-01-30
05:59 | 2024-01-30
05:53 | 2024-01-30
05:51 | 2024-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24