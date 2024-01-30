استُخدمت في لبنان وأُسقطت في غزة.. هذا ما يجب معرفته عن مسيرة "كوادكوبتر" الإسرائيلية

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والمسّيرة " كوادكوبتر" التي استخدمتها إسرائيل سراً لمدة عقدين في أغراض مدنية، ظهرت بكثافة في حرب غزة، إذ تقوم بمهام تجسس وتنفذ عمليات اغتيال ومهام خاصة في المناطق السكانية عالية الكثافة في غزة.



وبخلاف حرب غزة نفذت إسرائيل بتلك المسّيرة عمليات خارج حدودها خصوصا في لبنان وإيران، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، كما استخدمتها في فض المظاهرات الفلسطينية خلال "مسيرات العودة"، الماضية. أسقطت الفصائل الفلسطينية، مسيرة من نوع "كوادكوبتر" إسرائيلية الصنع، في مخيم البريج وسط قطاع غزة، حيث تستخدمها القوات الإسرائيلية في مهام استخبارية وتنفيذ اغتيالات ومهام لقوات المشاة المتوغلة في عدة محاور بالقطاع.والمسّيرة " كوادكوبتر" التي استخدمتها إسرائيل سراً لمدة عقدين في أغراض مدنية، ظهرت بكثافة في حرب غزة، إذ تقوم بمهام تجسس وتنفذ عمليات اغتيال ومهام خاصة في المناطق السكانية عالية الكثافة في غزة.وبخلاف حرب غزة نفذت إسرائيل بتلك المسّيرة عمليات خارج حدودها خصوصا في لبنان وإيران، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، كما استخدمتها في فض المظاهرات الفلسطينية خلال "مسيرات العودة"، الماضية.

ومسّيرات "كوادكوبتر" Quadcopter تعتمد على تصميم الطائرات الصغيرة التي يمكن أن يصل حجم بعضها إلى كف اليد ومن أبرزها مسيرة "لانيوس" التي تطير بسرعة 72 كيلومتراً في الساعة ويصل وزنها إلى 1.25 كيلوغرام.



وتعمل "كوادكوبتر" بـ4 مراوح تمكنها من الهبوط والإقلاع العمودي لذلك تسمى بـ" الطوافة رباعية المراوح"، بحسب موقع "جانز" الأميركي، الذي أشار إلى أن أبرز قدراتها، إذ تنفذ مهام مدنية مثل أعمال البحث والاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والبحث والإنقاذ وتزويد الجيوش بالمواد التموينية، كما تنفذ مهام هجومية دقيقة ضد أهداف لا يمكن للأسلحة التقليدية الوصول إليها، ويمكنها الدخول إلى الممرات الضيقة والأنفاق وحمل مواد متفجرة والقيام بعمليات اغتيال أو تفجير بدقة عالية جداً.

وتعتمد المسيرة على 4 مراوح يتم تشغيلها بـ4 محركات كهربائية تستمد طاقتها من بطاريات مثبتة داخل الطائرة، إذ إن طوافة رباعية المراوح تتميز بصغر حجمها وسهولة التحكم فيها عن بٌعد.

والمسيرة مزودة بأدوات تنصت عالية الدقة ورشاشات آلية يتحكم بها إلكترونيا.

وتحلق بواسطة لوحة التحكم وتستطيع الطيران بشكل ذاتي عبر برمجتها وتحديد مسارها في اتجاه الكاميرات المزودة بها، حيث يمكنها التحليق لمدة 40 ساعة متواصلة بفضل الطاقة المخزنة في بطارياتها، مع سرعة قصوى تبلغ 60 كيلومتراً في الساعة.

وفي عام 2022، اعترف الجيش الإسرائيلي ولأول مرة، باستخدام تلك المسيرة كسلاح استراتيجي بعد أن وافقت الرقابة العسكرية على رفع الحظر عما يسمى "السر الذائع"، وحينها قال رئيس جهاز الشاباك رونين بار، إنه بفضل مسيرات "كوادكوبتر.. تمكنا من الوصول إلى بعض أهدافنا في غزة وبدقة في أماكن معقدة".



ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن "كوادكوبتر" الصغيرة، يمكن استخدامها في عمليات نوعية دقيقة، ومن أبرز الهجمات التي نفذتها داخل وخارج غزة،كانت عام 2018 لتفريق المتظاهرين على حدود غزة بفعاليات "مسيرات العودة" حيث أطلقت النار وقنابل الغاز.

كما تم استخدامها عام 2019 استهدفت قوارب صيادين فلسطينيين في بحر غزة وفق "اتحاد لجان الصيادين الفلسطينيين".

وعام 2021 استخدمت المسيرة خلال الحرب على غزة، حيث أدخلت إسرائيل أسرابا منها إلى سماء القطاع لأغراض الاستطلاع وتحديد بنك الأهداف وآنذاك أسقطت الفصائل الفلسطينية عددا منها بالنيران.

كما هاجمت منشآت عسكرية إيرانية، حيث ضربت 3 مسيرات منها مصنعا عسكريا في أصفهان في 29 كانون الثاني الماضي.

كذلك تم استخدامها في لبنان في 2019.

واستهدفت في 2021 منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران.

وفي 2022 تم استخدامها ضد منشآت عسكرية حساسة في مدينة كرمنشاه الإيرانية عبر استخدام 6 طائرات منها.(سكاي نيوز عربية)