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ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أن "المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي وحرسه الثوري الإسلامي شنا بالفعل حربًا ضد الولايات المتحدة، لكن لا أحد في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يريد الاعتراف بذلك. وقد أصبح هذا أكثر وضوحاً يوم الأحد، عندما دفع العشرات من الأميركيين ثمن تردد البيت الأبيض في محاسبة إيران، بعد أن قُتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأميركية وأصيب أكثر من 34 آخرين خلال هجوم بطائرة مسيّرة بالقرب من الحدود الأردنية السورية. وسارع بايدن إلى إدانة الهجوم، وقال: "بينما لا نزال نجمع حقائق هذا الهجوم، فإننا نعلم أن جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق هي من نفذته". من الواضح أن موظفي بايدن لا يفهمون إيران، وهذا هو الاستخفاف الكبير الثاني بالنوايا والقدرات الإيرانية".وبحسب الصحيفة، "أما الاستخفاف الأول فحدث في أيلول، عندما أكد جيك سوليفان، مستشار الرئيس للأمن القومي، أن "منطقة الشرق الأوسط أصبحت أكثر هدوءاً اليوم مما كانت عليه منذ عقدين من الزمن"، وبعد ثمانية أيام، شنت حماس هجومها على إسرائيل باستخدام الموارد الإيرانية. لقد فشل سوليفان في الاعتراف بالخطر الواضح والقائم الذي تمثله إيران على مصالح الأمن القومي الأميركي في كل أنحاء الشرق الأوسط، ناهيك عن مواجهته، ومن الواضح أنه يعيش في أرض الخيال عندما يتعلق الأمر بالتعامل بشكل استباقي مع التهديدات الحركية التي يشكلها الحرس الثوري الإيراني. من جانبه، قدم بايدن الاستخفاف الثاني قبل أسبوعين، عندما تفاخر بحماقة بعد الضربة المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على أهداف الحوثيين في اليمن، قائلاً: "لقد أوصلت بالفعل رسالة إلى إيران. إنهم يعرفون ألا يفعلوا أي شيء"."وتابعت الصحيفة، "في الحقيقة، لقد فعلوا، ومات الأميركيون نتيجة لذلك. لقد استخدمت إيران مرة أخرى وكلاءها لمهاجمة قاعدة أميركية، وهو الهجوم رقم 159 من نوعه على القوات الأميركية في المنطقة منذ 17 تشرين الأول، ومن غير المعقول أن تكون هذه القاعدة قد تعرضت لهجوم جوي بطائرة مسيّرة، نظرا للأسلحة الدفاعية المتاحة لحماية القاعدة من مثل هذا الهجوم. وأياً كانت الاستراتيجية التي ينتهجها البيت الأبيض مع إيران فإنها فاشلة. سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن يتصدران قائمة المستشارين الذين يتحملون اللوم، وفي الواقع لقد استغلت إيران سذاجتهم".ورأت الصحيفة أن "الوقت قد حان لكي يتصرف البيت الأبيض بشكل حاسم. يجب توجيه ضربة قاضية للحرس الثوري الإيراني. من الجيد ضرب المقاومة الإسلامية في العراق، لكن الحرس الثوري الإيراني يجب أن يكون على قائمة الأهداف أيضًا، إلا أن خجل بايدن بشأن التصعيد ضد عدو شديد العدوانية أدى إلى التصعيد ذاته الذي يواصل سوليفان القول إن سياسته تهدف إلى منعه. في الواقع، المطلوب ليس المزيد من الدفاع، إنما نقل القتال إلى إيران واستهداف الحرس الثوري الإيراني. إنهم بحاجة إلى رسالة مباشرة مفادها أن واشنطن تلعب من أجل الفوز، لأن اللعب من أجل التعادل لا يؤدي إلا إلى مقتل وجرح القوات الأميركية".وتابعت الصحيفة، "بالنسبة لبايدن، فإن ضرب المباني الفارغة لم يعد خيارًا. وكما لاحظ مايكل بريغينت، وهو زميل بارز في معهد هدسون، مرارا وتكرارا، فإن مثل هذه الاستجابة ستكون "عاجزة" ولن تنجز المهمة. كما ويتعين على الكونغرس أن يفعل المزيد أيضًا. إن سعي إيران المتسارع لامتلاك أسلحة نووية يشكل بالفعل أساساً كافياً للعمل بين الحزبين. لكن العبء الأساسي يقع على عاتق البيت الأبيض والبنتاغون. يحتاج بايدن إلى اللجوء إلى مستشاريه للحصول على خيارات حركية، والضغط على الزناد".وختمت الصحيفة، "متى سيستيقظ بايدن وفريقه للأمن القومي وكابيتول هيل على حقيقة أن خامنئي في حالة حرب بالفعل مع الولايات المتحدة، سواء أرادوا الاعتراف بذلك أم لا؟"