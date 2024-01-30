إيران لمجلس الأمن: لسنا مسؤولين عن أفعال أي مجموعة بالمنطقة

نقلت وكالة "إرنا" عن الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني القول في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، إن بلاده "ليست مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة".



ونسبت له الوكالة القول في رسالة بعث بها إلى نظيره الفرنسي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، إن الادعاءات بتورط إيران في هجمات ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق وسوريا "تتضمن إشارات غير مبررة ولا أساس لها من الصحة".

Advertisement

وأضاف: "إيران ترفض بشكل قاطع مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة. كما أكدنا سابقا في مراسلاتنا، بما في ذلك الرسائل المؤرخة في 4 كانون الأول 2023 و2 كانون الثاني 2024".



وتابع: "لا توجد أي مجموعة تابعة للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، سواء في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر، تخضع للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة لجمهورية إيران الإسلامية أو تعمل بالنيابة عنها. لذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة".