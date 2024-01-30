تنكروا بملابس طبية ونفذوا جريمتهم.. إليكم تفاصيل اقتحام مستشفى ابن سينا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو مأخوذ من إحدى كاميرات مستشفى ابن سينا مجموعة من عناصر القوة الخاصة الاسرائيلية يرتدون ملابس فلسطينية، ومنهم من ارتدى ملابس ممرضين وأطباء، قاموا باقتحام المستشفى وقتل 3 فلسطينيين.

وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية وإدارة المستشفى، استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات خاصة إسرائيلية داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين في الضفة الغربية، فيما أعلن الجيش بأن عناصره قتلوا "إرهابيين" من حركة حماس.



وقال المدير الطبي لمستشفى ابن سينا، نجي نزال، لوكالة فراس برس، إن عناصر "قوة مستعربين قاموا بقتل 3 فلسطينيين بكاتم صوت في قسم التأهيل في الطابق الثالث في المشفى صباح الثلاثاء".



وبحسب نجي، فإن أحد الشهداء يعالج في المشفى منذ تشرين الأول ولا يقوى على الحركة.



وذكر نجي أن الشهداء الثلاثة هم الشقيقان باسم ومحمد الغزاوي، إضافة إلى محمد جلامنه.



وقال إن "باسل كان يعالج في قسم التأهيل في الطابق الثالث، ويعاني من شلل نصفي، وشقيقه والشهيد الثالث كانوا مرافقين".

وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها "بشكل عاجل الهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بوضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا والمراكز الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة لمراكز وطواقم العلاج والإسعاف" .