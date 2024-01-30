Advertisement

عربي-دولي

تنكروا بملابس طبية ونفذوا جريمتهم.. إليكم تفاصيل اقتحام مستشفى ابن سينا (فيديو)

Lebanon 24
30-01-2024 | 03:02
A-
A+
Doc-P-1158569-638422062189457820.png
Doc-P-1158569-638422062189457820.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر مقطع فيديو مأخوذ من إحدى كاميرات مستشفى ابن سينا مجموعة من عناصر القوة الخاصة الاسرائيلية يرتدون ملابس فلسطينية، ومنهم من ارتدى ملابس ممرضين وأطباء، قاموا باقتحام المستشفى وقتل 3 فلسطينيين.
 
وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية وإدارة المستشفى، استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات خاصة إسرائيلية داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين في الضفة الغربية، فيما أعلن الجيش بأن عناصره قتلوا "إرهابيين" من حركة حماس.

وقال المدير الطبي لمستشفى ابن سينا، نجي نزال، لوكالة فراس برس، إن عناصر "قوة مستعربين قاموا بقتل 3 فلسطينيين بكاتم صوت في قسم التأهيل في الطابق الثالث في المشفى صباح الثلاثاء".

وبحسب نجي، فإن أحد الشهداء يعالج في المشفى منذ تشرين الأول ولا يقوى على الحركة.

وذكر نجي أن الشهداء الثلاثة هم الشقيقان باسم ومحمد الغزاوي، إضافة إلى محمد جلامنه.

وقال إن "باسل كان يعالج في قسم التأهيل في الطابق الثالث، ويعاني من شلل نصفي، وشقيقه والشهيد الثالث كانوا مرافقين".
 
وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها "بشكل عاجل الهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بوضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا والمراكز الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة لمراكز وطواقم العلاج والإسعاف" .
 
Advertisement

المصدر: سكاي نيوز عربية

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:38 | 2024-01-30
06:15 | 2024-01-30
06:13 | 2024-01-30
05:59 | 2024-01-30
05:53 | 2024-01-30
05:51 | 2024-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24