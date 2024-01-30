خلال 20 عاماً.. مليار روبوت بشري سيعيشون معنا إليكم ما كشفه ماسك

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خلال عشرين عاما سيعيش معنا مليار روبوت بشري على سطح الأرض، هذا أحدث ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي، والملياردير الأميركي ايلون ماسك، فهل ستغزو فعلا هذه الروبوتات البشرية الكوكب والفضاء على حد السواء؟وأكد ماسك توقعات ديفيد هولز، مبتكر مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي "ميدجيرني"، التي تقول إن الروبوتات ستكشل 10% من نسبة سكان الأرض في وقت قريب.ويأمل ماسك أن تكون كل الروبوتات من تصنيع شركته تسلا، بشرط أن تكون أسس الحضارة مستقلة، عل حد تعبيره، فشركة تسلا طرحت عام 2021 روبوتا آليا يشبه البشر يحمل اسم أوبتيموس، ومن المتوقع أن يكون جاهزا خلال 5 أو 10 سنوات، وستكلف كل نسخة نحو 20 ألف دولار.ولم يكتسح الروبوت عالم الاقتصاد فحسب، فقد اخترق كل الميادين حتى التجميل ومهنة عاملات المنازل والطب وغيرها، فالروبوت سيمحي مهناً على وجه الأرض ليحل محلها.ويقدر عدد سكان العالم بـ 8 مليارات سيضاف إليهم مليار روبوت، فالعالم أمام ثورة مذهلة ستغير وجهه وتعيد ترتيب قوانينه، ولم تعد رؤية الروبوت اختراعا يثير دهشة الناظرين، بعد انتشارها بشكل كبير في كل مجالات الحياة إلا أن الجديد الذي قد يكون نقطة تحول يكمن في صناعتها.شريحة بدماغ الإنسانالملياردير الأميركي إيلون ماسك، الشغوب بالتكنولوجيا والابتكارات ومؤسس شركة "نيورالينك"، أعلن مؤخرا أيضا نجاح عملية زرع شريحة دماغية برأس أول مريض من البشر.وقال في تغريدة على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا)، إن الشريحة الثورية "تمكنك من التحكم في هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ومن خلالهما أي جهاز تقريبًا، بمجرد التفكير".مالك منصة "إكس" أضاف "سيكون المستخدمون الأوائل هم أولئك الذين فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم.. تخيل لو كان ستيفن هوكينغ قادرا على التواصل بشكل أسرع من الكاتب السريع أو البائع بالمزاد. هذا هو الهدف".(العربية)