Advertisement

رأت مجلة "Foreign Affairs" الأميركية أنه "منذ تشرين الثاني، أصبح البحر الأحمر موقعا لهجمات متصاعدة من قبل حركة الحوثي اليمنية. وتمثل هذه الهجمات، التي يقول المتمردون الحوثيون إنها تهدف إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة، ظهور منطقة صراع جديدة في الشرق الأوسط المضطرب بالفعل. ومن خلال إغلاق البحر بشكل فعال أمام سفن الشحن، عطلت الضربات التجارة العالمية وحظيت باهتمام دولي غير مسبوق للحوثيين. إيران تريد بشدة زيادة قوتها في البحر الأحمر حتى تتمكن من منع البحرية الأميركية من الاستيلاء على ناقلات النفط التابعة لها أثناء تهربها من العقوبات الغربية، وقد أثبت الحوثيون أنهم قادرون على إبراز قوتهم عبر كامل الجسم المائي. لقد أثبتوا أيضًا أنهم قادرون على تشتيت انتباه المنافسين الإقليميين الثلاثة الرئيسيين لإيران وإلحاق الضرر بهم: إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وسرعان ما أصبح الحوثيون جزءاً أساسياً من "محور المقاومة" في طهران. وفي الواقع، قد يصبحون قريباً أحد أعضائها الأكثر أهمية".وبحسب المجلة، "بالنسبة للحوثيين، تأتي هذه الشراكة المتعمقة في الوقت المناسب. فقد جعلت الجماعة نفسها بالفعل القوة السياسية والعسكرية الوحيدة في العاصمة اليمنية صنعاء، ومن خلال الدعم المعنوي والمادي الإضافي، الخارجي والداخلي على حد سواء، يمكنها الاستيلاء على البلاد بأكملها وتصبح جهة فاعلة مناسبة للدولة. وفي الواقع، فإن الهجمات على سفن البحر الأحمر هي جزء من مهمة الحوثيين لبناء الدولة، فمن خلال عرقلة التجارة العالمية، تأمل المجموعة أن تتمكن من تحويل أفقر دولة في العالم العربي إلى قوة عسكرية جبارة. ولسوء الحظ، ليس لدى واشنطن طريقة سهلة لإحباط خطط الحوثيين أو الإيرانيين".وتابعت المجلة، "لقد انتصر الحوثيون، جزئياً، بفضل إيران، التي ساعدت المجموعة على تطوير أسلحة متطورة وعلمتها كيفية استخدامها. بدورهم، بدأ الحوثيون في تعزيز المصالح الإيرانية في كل أنحاء المنطقة. ومن المؤكد أن الحوثيين ليسوا دمى في يد إيران. ولكن حتى لو لم يكن الحوثيون دمية في يد إيران، فإنهم شركاؤها. فبالإضافة إلى إجبار السعوديين على السعي إلى التوصل إلى هدنة، فإن الضربات الحوثية المكثفة على المدن الإسرائيلية تساعد في تشتيت انتباه إسرائيل وقواتها، مما يوفر لحماس مساحة للتنفس. ومن خلال فتح جبهة جديدة، يزيد الحوثيون أيضًا من تكلفة أي هجوم إسرائيلي ضد حزب الله في لبنان، فضلاً عن تكلفة قصف الحرس الثوري الإيراني والقوات المتحالفة مع إيران في سوريا. وعلى عكس حماس أو حزب الله أو الجماعات المختلفة في سوريا، فإن المسافة الجغرافية بين إسرائيل وأراضي الحوثيين تجعل من الصعب على تل أبيب الانتقام".وأضافت المجلة، "كما ساعد الحوثيون إيران في تلبية احتياجاتها غير العسكرية. وتحاول طهران فرض حصار اقتصادي فعلي على إسرائيل، يكون الحوثيون محوره. ومن الواضح أن الجماعة قد أوقفت شحنات البحر الأحمر التي تشمل إسرائيل، لكنها شنت أيضًا هجمات بطائرات مسيّرة على ميناء إيلات الإسرائيلي. وقد تم اعتراض هذه الهجمات إلى حد كبير، إلا أن القلق بين شركات الشحن دفع الكثيرين إلى التوقف عن خدمة المنشأة. ونتيجة لذلك، شهدت إيلات انخفاضًا بنسبة 85% في أنشطتها. ويأمل المسؤولون في طهران أن يتمكن الحوثيون من مساعدة إيران بشكل أكبر. وقد وقعت البلاد في مواجهة بحرية لعدة سنوات مع الولايات المتحدة، حيث تصادر واشنطن بشكل روتيني النفط الإيراني في المياه الدولية. وكان على طهران أيضًا أن تتعامل مع القوات الإسرائيلية التي هاجمت السفن الإيرانية في البحر الأحمر. إذاً، يمكن للحوثيين أن يساعدوا إيران في الرد على العمليات البحرية الأميركية والإسرائيلية".ورأت المجلة أنه "بالنسبة لإيران، فإن الشراكة مع الحوثيين تنطوي على مخاطر. لقد دفعت المواجهة المتوترة بين الحوثيين والولايات المتحدة المنطقة نحو حافة الهاوية، وهناك صقور في واشنطن يحثون إدارة بايدن على ضرب قوات وقواعد الحرس الثوري الإيراني. ومع ذلك، بعد عقود من الحرب في كل أنحاء الشرق الأوسط، لم يتم ردع إيران: إذ تعتقد طهران أن التنازلات لواشنطن لن تؤدي إلا إلى مزيد من الضغوط الأميركية. وكما أعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في عام 2019، "كلما قاومنا، حققنا نتيجة إيجابية". إيران مستعدة للمضي قدماً مع الحوثيين في البحر الأحمر، بغض النظر عن المخاطر".وبحسب المجلة، "الشراكة الحوثية الإيرانية ليست أحادية الجانب، فلدى المجموعة أيضاً الكثير لتكسبه. وتتوافق مساعي إيران لتعزيز قدراتها البحرية مع التطلعات العسكرية للحوثيين، مما يوفر للجماعة ميزة حاسمة في الحصول على المزيد من الدعم المنخفض التقنية والفعال من حيث التكلفة لقواتهم في مضيق باب المندب. وقد أثبت الحوثيون كفاءتهم في الاستفادة من قدرات إيران الباليستية والطائرات المسيّرة، وتتوقع إيران أن تكون الجماعة فعالة بالمثل في تعزيز قدراتها البحرية. كما ومن شأن وجود جيش حوثي أقوى أن يساعد الجماعة في الداخل، فكلما تمكن الحوثيون من استهداف السفن والأراضي الإسرائيلية، كلما تمكنوا من تعزيز مكانتهم بين اليمنيين".وتابعت المجلة، "بالنسبة لواشنطن، هناك طرق قليلة جيدة لتقويض استراتيجية الحوثيين، ومن غير المرجح أن تؤدي الضربات الانتقامية التي تشنها الولايات المتحدة إلى إيقاف الجماعة، بل يمكن أن تؤدي الهجمات الأميركية أيضًا إلى تصعيد يجتاح المنطقة ويسبب أزمة اقتصادية عالمية. ولهذه الأسباب، تردد بعض حلفاء الولايات المتحدة، مثل فرنسا، في تأكيد مشاركتهم في الهجمات، وقد رفضت المملكة العربية السعودية الانضمام تمامًا. كما وطلبت الولايات المتحدة من الصين المشاركة في مبادرتها الأمنية، لكن على الرغم من اعتمادها الكبير على البحر الأحمر في التجارة، فقد رفضت بكين ذلك. ونظراً لتنافسها مع الولايات المتحدة، قد لا ترغب الصين في كبح جماح الهجمات في البحر الأحمر، والتي تصرف انتباه واشنطن عن العمليات في شرق آسيا. وحتى لو فعلت ذلك، فإن الصين لا تتمتع بنفوذ كبير على محور المقاومة الإيراني المتعدد الأوجه".ورأت المجلة أنه "في نهاية المطاف، فإن أفضل طريقة للولايات المتحدة لمحاولة تحقيق الاستقرار في البحر الأحمر هي من خلال الدبلوماسية السريعة. إذا تمكنت واشنطن من الضغط على إسرائيل لوقف قصف المدنيين الفلسطينيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، فإن ذلك سيضعف الذريعة المباشرة لعمليات الحوثيين. كما ويتعين على الولايات المتحدة أن تحاول احتواء صراعها المتنامي مع إيران أيضاً، وذلك من خلال إعادة النظر في التفاهم الذي كانت توصلت إليه مع الجمهورية الإسلامية قبل السابع من تشرين الأول وتحديثه. هذه خطوات قصيرة المدى لإدارة الصراع الإقليمي، تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة. وأيًا كان الفائز، فسوف يحتاج إلى سياسة استباقية وشاملة تعترف بالأهمية المركزية للقضية الفلسطينية في الشرق الأوسط وتتناول الشراكة الحوثية الإيرانية التي تغير قواعد اللعبة في البحر الأحمر".